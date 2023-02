Il Paradiso delle signore trama 1° marzo: Gemma riceve una diagnosi scioccante

La puntata del 1° marzo del Paradiso delle signore sarà caratterizzata dall’arrivo di una notizia a dir poco sbalorditiva Gemma, infatti, a seguito del malore avuto nei giorni scorsi, deciderà di recarsi in ospedale, dove effettuerà degli esami. Ebbene, gli esiti la spiazzeranno.

Su di un altro versante, poi, vedremo che ci sarà la gelosia a farla da padrona per alcune persone, tra cui Umberto e Matilde. I due saranno molto infastiditi da alcuni comportamenti. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Gelosie e decisioni al Paradiso delle signore

Nella puntata del 1° marzo del Paradiso delle signore vedremo che Palma proverà in tutti i modi a capire quali siano le preoccupazioni che, in questo periodo, stanno attanagliando la mente di Francesco. Il ragazzo, infatti, sarà molto provato e non potrà fare a meno di lasciar trasparire il suo stato d’animo tormentato. Intanto, Maria avrà un problema con le stoffe in magazzino, pertanto andrà in confusione.

Per suo fortuna, però, si troverà al suo fianco proprio Francesco. Il ragazzo riuscirà subito a trovare il modo di arginare il problema e risolverlo- Nel corso della messa in onda, poi, vedremo che Vittorio prenderà la decisione di pubblicare il pezzo di Diletta, alquanto irriverente. Matilde apprenderà la notizia e non potrà fare a meno di restarne particolarmente turbata. Per tale ragione, si mostrerà molto infastidita.

Trama 1° marzo: Gemma scopre cos’ha

Intanto, la relazione tra Marcello e Adelaide proseguirà senza troppi intoppi. I due cominceranno ad avere delle effusioni romantiche anche in studio e la cosa non passerà certamente inosservata per Umberto. Nella puntata del 1° marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che il commendatore sarà piuttosto irritato per la situazione che sembra essersi venuta a creare tra i due.

Matilde, dal canto suo, apprenderà la natura del progetto di suo marito, pertanto, arriverà a prendere una decisione molto importante. In merito a Gemma, invece, la ragazza continua a stare molto male dopo il malore avuto qualche giorno fa. Per tale motivo, si recherà in ospedale per effettuare degli accertamenti. Tutta la famiglia sarà molto in ansia per lei. Ad ogni modo, dopo un po’ di attesa, finalmente si scoprirà che cosa sia successo alla ragazza. L’esito del referto che riceverà la fanciulla, però, la lascerà totalmente senza parole.