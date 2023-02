Oroscopo 28 febbraio 2023: Gemelli combattuti, Sagittario sciatti

Secondo l’oroscopo del 28 febbraio, gli Ariete adempieranno a tutti gli obiettivi. I Pesci sono in un buon momento per mettersi in gioco

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto produttiva, ma al contempo impegnativa. Anche se non siete al top della vostra forma fisica, riuscirete comunque ad adempiere a tutti vostri incarichi e obiettivi.

Toro. Nel lavoro ci sono delle pressioni e delle decisioni da prendere. Se non vi sentite ancora pronti per compiere un passo importante, allora è il caso di fermarvi un attimo a riflettere.

Gemelli. In questo momento siete un po’ combattuti sul da farsi. Ci sono delle decisioni da prendere e per questo potreste essere particolarmente in difficoltà. Ad ogni modo, cercate di non darvi per vinti.

Cancro. Giornata piuttosto turbolenta per quanto riguarda i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 28 febbraio vi invita a mantenere la calma e a cercare di chiudere questo mese in maniera serena.

Leone. Ci sono delle novità in arrivo. Sia in amore sia nel lavoro bisogna essere determinati. Non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri. Gli errori fanno parte della vita.

Vergine. Spesso perdete le vostre giornate nella speranza di ricevere delle risposte, quanto a volte ad essere sbagliate sono solo le domande. Cercate di capire quali siano le cose che per voi valgono davvero.

Previsioni 28 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata interessante dal punto di vista sentimentale. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Non siate troppo lunatici e cercate di cogliere al volo certe occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Scorpione. Non c’è tempo per aspettare che il cambiamento arrivi. Se volete modificare alcuni aspetti della vostra vita, allora dovrete essere voi a rimboccarvi le maniche e a darvi da fare.

Sagittario. Non siete molto in vena di fare festa e di mettervi in tiro. Siete sciatti e pensierosi. Preferite andare più al sodo piuttosto che perdere tempo negli inutili convenevoli.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 28 febbraio invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più diretti. Ci sono delle decisioni da prendere, ma forse è il caso di aspettare che i tempi migliorino.

Acquario. Siete molto dinamici e propositivi. Dopo una bella dormita, tutto vi sembrerà diverso. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di darvi da fare sia in amore sia nel lavoro.

Pesci. Buon momento per mettersi in gioco e per dimostrare a tutti le vostre abilità creative. Ci sono delle grandi novità in arrivo, ma dovete essere pronti a mettervi in gioco sempre e comunque.