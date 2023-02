Come va tra Ginevra e Antonino dopo il GF Vip? Ecco le ultime indiscrezioni

I Gintonic si stanno sicuramente chiedendo come stiano andando le cose tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese adesso che lui è uscito dalla casa del GF Vip. In tanti hanno creduto a questo rapporto, pertanto, la curiosità su come sia andata a finire è cresciuta notevolmente.

E bene, a dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato Alessandro Rosica. L’influencer ha detto di essere a conoscenza di alcune notizie che riguardano proprio i due ragazzi. Vediamo dunque quello che è successo.

Ecco cosa è successo tra Antonino e Ginevra di recente

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si staranno finalmente vivendo al di fuori del GF Vip? Questa è la domanda che tantissimi telespettatori del reality show si stanno ponendo in questi giorni. Quando i due erano in casa, infatti, Antonino promise alla ragazza che, una volta usciti dal programma, si sarebbero sicuramente incontrati.

Ebbene, quanto vale le aspettative non sono state tradite, almeno non del tutto. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, infatti, fare proprio che l’amicizia speciale tra Antonino e Ginevra stia procedendo a gonfie vele al di fuori della casa più spiata d’Italia. I 2, dunque, si starebbero sentendo e, molto probabilmente, anche vedendo.

Dall’amicizia all’amore? I fan fantasticano

Stando a quanto emerso da tale segnalazione, però, non si evince se tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ci sia qualcosa di più di una splendida amicizia. I sostenitori di questa coppia, infatti, sono felice di sapere che i due sono in ottimi rapporti, tuttavia, si aspettano anche qualcosa di più. Entrambi sembravano desiderosi di uscire dal programma per potersi conoscere meglio al di fuori e capire se tra loro potesse esserci qualcosa di più.

Per adesso, però, queste sono le uniche informazioni trapelate. La cosa certa, dunque, è che i due non hanno nessuna intenzione di perdersi di vista. In merito alla nascita di un flirt ben diverso dall’amicizia, pare sia ancora troppo presto riuscire a fare delle ipotesi a riguardo. Adesso non resta che attendere un po’ di tempo per capire che cosa succederà tra loro punto nel frattempo, nella puntata di questa sera del GF Vip è probabile che Antonino sarà in studio e farà degli aggiornamenti lui stesso in merito alla sua vita privata.