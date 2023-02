Paura per Maria de Filippi che rischia di cadere al funerale del marito Maurizio Costanzo

Al termine di due giorni di camera ardente in Campidoglio, con centinaia di persone a rendergli omaggio,sono appena iniziati i funerali di Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso tre giorni fa ad 84 anni.

In prima fila Maria De Filippi, il figlio Gabriele in lacrime per dare addio alla persona a loro più cara. Accanto a loro due Pier Silvio Berlusconi arrivato in lacrime e Raffaella Mennoia, braccio destro di Queen Mery.

Maria è arrivata insieme al figlio pochi istanti dopo che la chiesa fosse già riempita. Una folle di persone ad attenderla e a dare l’ultimo saluto al maestro. Ripresa dalle telecamere di Verissimo, dove Silvia sta trasmettendo uno speciale dedicato ai funerali di Costanzo, la De Filippi ha rischiato di farsi male..

Maria rischia di inciampare ai funerali di Costanzo

Arrivata in chiesa insieme a Gabriele dove attenderla c’era già Pier Silvio Berlusconi i due si si sono stretti in un abbraccio caloroso tanto che Maria è scoppiata quasi in lacrime. Un abbraccio di affetto e stima tra i due che possiamo dire ha commosso anche il pubblico a casa.

Proprio mentre prendeva la sua postazione, nel girarsi, la De Filippi ha rischiato di inciampare. Infatti si è vista fare un passo indietro quasi nel vuoto. Fortunatamente però a tenerla lo stesso amministratore Mediaset, che subito ha capito il pericolo.

Maria si è poi girata verso la bara e ha sussurrato a Berlusconi una frase toccante: ancora non mi sembra vero… Un dolore immenso quello che sta attraversando la conduttrice che mai avrebbe immaginato di perdere suo marito da un giorno all’altro.

Cosa ha causato la morte di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si è spento il 24 febbraio nella clinica Paideia a Roma, dove era ricoverato da qualche settimana e da dove pare che abbia seguito anche il Festival di Sanremo. Nel corso della sua vita è stato ricoverato più volte a causa dei suoi problemi di cuore e ha subito anche un’operazione a cuore aperto e alle spalle

. Questa volta il ricovero era per un’operazione che non destava alcuna preoccupazione, per risolvere un piccolo disturbo che aveva da un po’ di tempo. Purtroppo, però, poi è insorta una polmonite ed è stata quella, a quanto pare, la vera causa della sua morte…