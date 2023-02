Maurizio Costanzo funerali, Don Iserno svela: “Non era credente, ma ecco che ha fatto al momento finale”

Quest’oggi, lunedì 27 febbraio, si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Tantissime persone si sono recate presso la Chiesa degli Artisti di Roma per dare un ultimo saluto al giornalista e conduttore televisivo.

Tra di esse, chiaramente, non sono mancati personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ma anche tanta gente comune estremamente devota e riconoscente per il contributo dato da Costanzo. Durante la celebrazione Don Iserno ha voluto raccontare qualche aneddoto legato al giornalista scomparso e tra le tante confessioni ce ne sono state alcune particolarmente degne di nota.

L’aneddoto sui momenti finali di Maurizio Costanzo

Nel corso della celebrazione dei funerali di Maurizio Costanzo, Don Iserno ha voluto rendere omaggio al conduttore rendendo la celebrazione particolarmente toccante e ricca di contenuti. Oltre che svolgere le liturgie canoniche, infatti, il parroco ha voluto rendere omaggio a Costanzo raccontando alcuni aneddoti su di lui. Il prete ha detto che Maurizio non sia mai stato un uomo particolarmente credente, malgrado questo, però, era molto rispettoso della religione ed era anche molto curioso.

Una volta Maurizio gli disse che credeva che esistesse qualcosa, ma non sapeva precisamente cosa. Ad ogni modo, malgrado questo suo scetticismo, che ha esercitato sempre con estremo rispetto e contegno, negli ultimi momenti della sua vita, Costanzo ha compiuto un gesto inaspettato. Don Iserno, infatti, ha detto che al momento finale l’artista ha alzato gli occhi al cielo e ha invocato l’aiuto della Vergine Maria.

Funerali Costanzo: altri aneddoti e la compostezza di Maria De Filippi

Il racconto, chiaramente, ha toccato tutti i presenti alla cerimonia, ma anche il pubblico da casa. Ad ogni modo, durante i funerali di Maurizio Costanzo il parroco ha fatto anche altre confessioni sul giornalista. In particolare, ne ha voluto tessere le lodi raccontando della sua enorme passione per i giovani e per le generazioni attuali. Il suo grande amore per la radio come strumento divulgativo, per gli animali e tutti gli esseri viventi.

Maurizio non era una persona rancorosa e spesso tendeva a dimenticare i torni subiti, anche se gravi. Lui amava tantissimo i suoi tre figli ed ha sempre cercato di non far mancare nulla a loro. Per tutta la cerimonia, la moglie Maria De Filippi è rimasta sempre composta, con il suo abbigliamento nero e gli occhiali da sole scuri, che non ha tolto durante nessun momento della celebrazione.