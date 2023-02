Nomination falsate al GF Vip: smascherati concorrenti e produzione, E’ tutto un bluff!

In questa edizione del Grande Fratello Vip si è parlato spesso di Nomination falsate. Ancora una volta sono finiti al centro della bufera alcuni concorrenti e in questo caso a smascherarli è stata Sonia Bruganelli.

La nota opinionista spesso commenta ciò che accade nel reality ma oggi ha voluto postare direttamente un video per incriminare i diretti interessati.

Nomination falsate al GF Vip: le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha deciso di esposrsi apertamente contro il gruppo degli spartani nella Casa del GFVip. Nel dettaglio ha pubblicato una clip dove i ragazzi si mettono d’accordo sulle nominations di questa sera. Il suo commento, però,è finito per creare il caos, in quanto sono diversi i telespettatori che le fanno le hanno fatto notare un dettaglio Ovvero le hanno chiesto perché continua ad attaccare solo questi concorrenti.

In effetti, è possibile notare diversi video dove anche volti come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si accordano per le nomination. Sono diversi, infatti, gli utenti su Twitter che stanno facendo notare a Bruganelli che al GF Vip 7 tutti si mettono d’accordo per le nomination, almeno la maggior parte dei gieffini.

L’opinionista divide il web, ma una cosa è certa!

Molti utenti su twetter hanno fatto notare alla Bruganelli che tutti si mettono d’accordo con le nomination prima dell’inizio puntata e tutti lo hanno sempre fatto anche nelle scorse edizioni. Il fatto che lei si ostina a criticare e a prendere in considerazione solo quello che fanno gli Spartani è un chiaro messaggio: che non li sopporta.

Al contrario, invece, sostiene sempre Antonella Fiordelisi, rendendola anche preferita nel corso di molte puntate andate in onda. Ovviamente, tra i tanti commenti c’è anche chi la sostiene e le chiede di smascherare il gruppetto. Ricordiamo che stasera andrà in onda la 37ima puntata del GFVip e possiamo già anticiparvi che sarà una puntata bomba!