Uomini e donne martedì 28 febbraio 2023, nuovo cambio palinsesto: cosa succede

Un palinsesto del tutto stravolto quello della rete Mediaset in questi giorni. La perdita di Maurizio Costanzo ha costretto i Vertici a cambiare tutta la messa in onda. Infatti, stando alle ultime notizie, Uomini e donne non andrà in onda nemmeno domani 28 febbraio. Ma cosa ci dicono le anticipazioni? E soprattutto cosa vedremo nel prossimo appuntamento?

Le anticipazioni ci fanno sapere che Federico Nicotera è alle prese con il suo percorso con Carola e Alice, le due corteggiatrici sono ormai giunte al rush finale di questa avventura. Nel corso della puntata inoltre ci sarà un particolare che avvicinerà ancora id più il tronista a Carola.

Uomini e donne: Federico vicino alla scelta, Carola lo conquista

Quella che vedremo oggi in onda su Canale 5 sarà per il trono di Federico una puntata decisiva. Il giovane infatti, anticiperà che sarà vicino alla scelta. Infatti, lunedì 27 febbraio si sarebbe dovuta registrare la sua scelta ma proprio in questa giornata si sono svolti i funerali di Costanzo.

Tornando alla puntata in questione, come abbiamo detto in precedenza, per il tronista sarà molto particolare. Carola dirà a Federico che le piace e che vuole uscire con lui. Federico sarà molto sorpreso ma contento e i due accetteranno di uscire insieme. La giovane corteggiatrice, dopo essere stata più volte presa di mira in studio per i suoi atteggiamenti e per i suoi modi di fare finalmente inizierà ad avere il consenso del pubblico. A pagarne le pene invece sarà Alice.

Alice scoppia in lacrime e lascia il programma

Le anticipazioni di uomini e donne ci fanno sapere che Carola sorprenderà ancora di più Federico con una lettera d’amore dove scriverà nero su bianco tutti i suoi sentimenti. Una vera e propria dichiarazione d’amore che porterà il tronista a commuoversi.

Dopo la lettera Nicotera chiederà di ballare con lei lasciando ancora una volta Alice nell’angolo. La nuova puntata del format si concluderà con l’abbandono dello studio da parte della corteggiatrice disperata e provata da quanto accaduto. Sarà un’altra settimana trionfale dal punto di vista dell’auditel.