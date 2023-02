Un posto al sole, anticipazioni martedì 28 febbraio: Roberto e Marina tornano a Napoli ma arriva l’amara sorpesa

Da oltre 25 anni le vicende di Palazzo Palladini riescono ad intrattenere milioni di italiani durante l’orario di cena.

Nonostante i vari cambi di orario e palinsesto, la soap opera non ha mai perso i suoi affezionati. Ma cosa sappiamo sul prossimo episodio? Cosa ci attende nella puntata di martedì 28 febbraio?

Un posto al sole: Silvia trova una soluzione

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata che andrà in onda martedì 28 febbraio ci fanno sapere che Marina e Roberto torneranno a Napoli. Qui, la nuova coppia di sposi, dovrà fare i conti con la realtà e con la presenza della loro nemica Lara Martinelli.

Purtroppo, anche per Silvia le cose si mettono sempre più male. La donna è in bancarotta con il Vulcano ma per via della poca affidabilità di Giancarlo si trova costretta a rifiutare anche il suo aiuto. A questo punto, la donna deciderà di rivolgersi ad una persona sulla quale può davvero contare. Infine, grandi novità per Luca. Quest’ulrimo rivela a michele che finalmente il suo sogno si sta avverando, potrebbe avere un posto da primario.

Riassunto puntata precedente

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Niko alle prese con il processo di Lello Valsano. Il giovane Poggi le ha provate tutte per dare giustizia a Susanna e far si che finalmente il suo mandante la possa pagare. La crisi economica del Caffè Vulcano si fa sempre più preoccupante, portando Silvia a un complicato confronto con Giancarlo.

Luca infine torna a Napoli e fa riaffiorire in Giulia ricordi della loro storia passata. Vi ricordiamo che se non avete fatto in tempo per seguire la puntata potete tranquillamente rivederla su RaiPlay. ui tutti gli utenti hanno la possibilità di guardare in diretta o, eventualmente, recuperare tutti gli episodi in maniera gratuita e molto facile. Vi basterà solo un click