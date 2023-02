Anticipazioni GF Vip stasera: La verità su Edoardo e Nicole, gli ex dei concorrenti potrebbero uscire, bomba sul Van Gate!

Tra poche ore su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. In studio accanto a lui le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi come sempre analizza il sentiment sui social nel corso della puntata.

Qualche settimana fa, sono entrati nella Casa gli ex di alcuni concorrenti: nello specifico Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Per loro potrebbe essere arrivato il momento di uscire. Infine, non mancheranno nuovi scenari clamorosi sulla questione Van.

Anticipazioni GF Vip stasera: nuovo triangolo amoroso in Casa, gli ex dei concorrenti fuori?

La puntata di questa sera sarà sicuramente da non perdere. Alfonso Signorini si occuperà in primis di Edoardo e Nicole. Trai due ormai sembra confermato che qualcosa è accaduto. In rete si è parlato di un bacio a stampo ma anche di una palpattina da parte del giovane.

Insomma, i telespettatori appassionati al reality vogliono capire con certezza cosa è accaduto ma anche come reagirà Antonella davanti alle immagini e alle dichiarazioni della Murgia fatte a Milena Miconi.

Altro tema scottante, il Van Gate. Cosa è successo realmente in quella stanza? Perchè si è parlato di cose gravissime. Sempre il popolo della rete ha capito che sono state dette e fatte cose fuori regolamento ma che interessano anche terzi. Infatti, a tal proposito Donnamaria proprio oggi pomeriggio avrebbe detto a Tavassi di avere molta paura per quello che potrebbe uscire stasera in diretta. Una paura, perchè sa che potrebbe addirittura perdere il lavoro.

Chi uscirà dalla Casa del GF Vip?