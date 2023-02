Amici, martedì 28 febbraio 2023: ancora un cambio palinsesto

Da venerdì il palinsesto Mediaset è stato completamente stravolto. La morte improvvisa di Costanzo ha portato la rete a cambiare la messa in onda di molti programmi di punta tra cui proprio quelli di Mari De Filippi.

Canale 5, in particolare, è la rete la cui programmazione è stata più ampiamente modificata per lasciare spazio agli speciali dedicati alla vita e alla straordinaria carriera del giornalista e conduttore. E parlando proprio di programmi ecco a voi tutte le ultime novità su Amici, Ued e C’è posta per te.

Amici sospeso: quando torna in onda?

Amici oggi 28 febbraio non va in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana. Lo stesso anche per Uomini e donne. Al loro posto sarà trasmessa la replica di Buongiorno Mamma, la fiction di successo con Roul Bova. A quanto pare, la rete pare stia modificando i palinsesti giorno dopo giorno e quindi al momento ancora non possiamo dare notizie certe su quando tutto tornerà alla regolarità.

Infatti, al momento non c’è ancora nessuna data prevista per la ripresa dei programmi della De Filippi. Lo stesso vale anche per C’ è posta per te è possibile anche che Pier Silvio decida di prendersi anche questa settimana di assenza, per metabolizzare il lutto.

I funerali di Maurizio Costanzo

Nella giornata di ieri, lunedì 27 febbraio, a partire dalle ore 14 Canale5 ha trasmesso lo speciale di Verissimo dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo. Le telecamere della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, con la presenza di Cesara Bonamici in studio a rappresentanza del Tg5, hanno seguito l’arrivo del feretro nella Chiesa degli artisti a Roma.

La cerimonia religiosa officiata da Don Walter Insero e l’uscita della bara dalla Basilica, per poi seguirne l’arrivo di fronte al teatro Parioli, luogo che per anni è stato la casa professionale di Costanzo. Migliaia i presenti , sia per quanto riguarda personaggi dello spettacolo che persone comuni, per dare l’ultimo saluto a Maurizio. In chiesa anche Maria De Filippi e i figli di Costanzo, Gabriele, Saverio e Camilla.