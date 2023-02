GF Vip, Antonella Fiordelisi massacrata sui social, anche la Berti l’affonda: arrogante e falsa

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta molto particolare e ricca di colpi di scena. Nel dettaglio i principali protagonisti sono stati Antonella ed Edoardo.

Alfonso Signorini ha svelato dettagli inediti sulla coppia che hanno interessato anche la Murgia. Sono venuti fuori baci e palpatine con Nicole che hanno messo in seria discussione il rapporto della coppia. Ma gli atteggiamenti e le risposte della Fiordelisi hanno scatenato il web anche Otietta Berti che ancora una volta non ha preso le sue difese.

Orietta Berti affonda Antonella Fiordelisi: applausi in studio

Orietta Berti , anche ieri sera non ha perso tempo nel criticare Antonella. L’opiniosta, si è scagliata contro la dottoressa ed esperta latinista: “L’amore non è bello se non è litigarello? No vabbè ma questi qui esagerano. Questo rapporto si sgonfia come un palloncino. Ma tutto questo per uno che ha fatto una toccatina? Lei esagera, mica è successo chissà cosa dai“.

Orietta ha notato la difficoltà di Antonella a far uscire le lacrime durante i suoi sfoghi/sceneggiate. C’ da dire che anche i telespettatori hanno notato la stessa cosa, soprattutto quando la concorrente si metteva le mani in faccia. Infatti, in studio, gran parte del pubblico, davanti alle sue finte lacrime rideva…

GF Vip: scoppiata la coppia Donnalisi

Alfonso Signorini ieri sera ha iniziato la puntata parlando subito dei Donnalisi. Donnamaria e Nicole hanno assicurato che la toccatina era legata a un discorso sulle protesi, ma nessuno ci ha creduto. Lo show ha creato un certo imbarazzo in studio e tra i telespettatori.

Antonella dopo aver visto le immagini del suo fidanzato toccare Nicole è scoppiata a piangere. Lacrime però che hanno fatto discutere, dato che il siparietto sembrava molto costruito. Tanto che ancora anche Edoardo Tavassi ha cofnerma: “ Si stava concentrando, a momenti si rovesciava l’acqua in faccia per le lacrime”.