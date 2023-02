Belen Rodriguez sgarro a Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo? Cosa è successo

Ieri, lunedì 27 febbraio, il mondo dello spettacolo e non solo ha dato l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tutti i principali esponenti della televisione, sia Rai sia Mediaset, si sono cinti al dolore della conduttrice, appena rimasta vedova. Alcuni, però, hanno notato uno strano atteggiamento da parte di Belen Rodriguez verso Maria De Filippi.

Nello specifico, infatti, alcuni utenti del web hanno posto l’accento sul fatto che la showgirl e conduttrice non abbia fatto alcun riferimento sui social alla tragica scomparsa, ma questo non è tutto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il “brutto gesto” di Belen Rodriguez verso Maria De Filippi

La morte di Maurizio Costanzo ha spiazzato tutti, amici, parenti, conoscenti e anche estranei. Tutti si sono affannati per cercare di dimostrare il loro affetto a Maria De Filippi, tutti tranne Belen Rodriguez. La showgirl, infatti, non ha commentato in alcun modo la notizia, almeno dal punto di vista pubblico. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato le segnalazioni di alcuni fan i quali si sono detti piuttosto basiti da questo comportamento.

Naturalmente, è molto probabile che la showgirl abbia sentito in privato Maria, tuttavia, un minimo di riferimento pubblico sarebbe stato gradito. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno mostrato il loro affetto alla conduttrice e alla famiglia di Costanzo dal vivo e in privato, tuttavia, qualche piccola menzione sui social in segno di devozione e rispetto è sempre stata fatta, ma non solo.

Il pubblico indignato per quanto accaduto

Stando a quanto emerso dai funerali di Maurizio Costanzo, che ricordiamo si sono svolti ieri a Roma alle 15:00, Belen Rodriguez non era presente. La donna, che deve tanto a Maria De Filippi in quanto è stato soprattutto grazie a lei se ha avuto delle esperienze importanti in tv, non ha partecipato alla funzione. Per contro, invece, Sabrina Ferilli, malgrado fosse a Tokyo, ha preso il primo aereo disponibili ed è subito tornata in Italia per stare accanto alla sua collega nonché grande amica.

Ebbene, tutto questo Belen non lo ha fatto. Naturalmente, è probabile che la donna abbia avuto i suoi buoni motivi per assentarsi ad un evento così importante e solenne. Tuttavia, la sua assenza, alla luce del fatto che fossero presenti praticamente quasi tutti gli esponenti del mondo dello spettacolo, sta generando un grosso rumore. Al momento, la showgirl non ha rotto il silenzio in alcun modo, non resta che attendere per vedere se lo farà.