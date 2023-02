Maurizio Costanzo eredità: ecco come saranno spartiti i suoi averi tra Maria De Filippi e figli

Maurizio Costanzo ha lasciato su questa terra una grandissima eredità, non soltanto materiale, ma anche umana e morale. Quest0ultimo punto è stato affrontato anche ieri, durante i funerali solenni officiati da un sacerdote molto vicino alla famiglia.

In merito al primo aspetto, invece, adesso bisognerà sbrigare tutte quelle pratiche alquanto scomode che serviranno a gestire la ripartizione di tutti gli averi del compianto conduttore e giornalista. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La grande eredità di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo ha riempito di dolore il cuore di tantissime persone. I più provati, chiaramente, sono i suoi familiari. Nel corso dei funerali di ieri, infatti, abbiamo assistito alla lettera scritta da sua figlia Camilla, avuta dal secondo matrimonio del compianto giornalista. Si è trattato di una missiva piena d’amore e di riconoscenza, per tutta l’eredità umana lasciata su questa terra da Maurizio Costanzo.

Ad ogni modo, in questi casi è necessario mettere a punto anche alcune faccende strettamente burocratiche. Personaggi del calibro del giornalista, infatti, quando se ne vanno lasciano dietro di sé anche tanti beni da spartire. Ricordiamo che il conduttore aveva due figli con una precedente moglie, ovvero, Camilla e Saverio. Insieme a Maria De Filippi, invece, aveva adottato Gabriele, quando lui aveva solo 10 anni. Ebbene, tutti i suoi beni saranno ripartiti tra loro in maniera equa.

Ecco tutti i suoi beni e come saranno ripartiti tra moglie e figli

In merito all’eredità lasciata da Maurizio Costanzo, vediamo che il conduttore aveva due case a Roma, entrambe molto ampie, ovvero 150 mq. Di una era usufruttuario e situata nel quartiere Prati, mentre dell’altra aveva un contratto di nuda proprietà. Quest’ultima era stata intestata a Maria De Filippi ed è sita al di fuori dei confini romani. Il giornalista, però, aveva anche diverse proprietà in Toscana.

Questo era un luogo in cui amava trascorrere il suo tempo, in quanto era profondamente legato a tale terra. In particolare, aveva una grande casa vicino alle Terme di Saturnia, mentre ad Ansedonia c’era la sua villa dove amava trascorrere il periodo estivo. A 40 km dalla villa, poi, c’è anche un’altra casa di 150 mq. Questo appartamento era stato comprato insieme a Maria De Filippi. Tutti questi averi, almeno quelli intestati anche a Maurizio Costanzo, saranno ripartiti equamente tra i suoi tre figli.