GF Vip shock, chi è l’uomo inquadrato dalla regia nella Casa? Il mistero s’infittisce

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Oltre alla grande curiosità sul caso Van-Gate, ai telespettatori non è passata inosservata una strana presenza nella Casa.

La regia più volte ha inquadrato un uomo sdraiato su uno dei letti nella stanza rosa, e sembra proprio che non si tratti di nessun concorrente. Gli utenti infatti hanno immortalato alcune immagini e si sono chiesti chi fosse. E’ un uomo di carnagione scura, barbuto e con un tatuaggio. Chi è? Andiamo a vedere tutti i dettagli

Uomo misterioso avvistato in Casa: ci è?

E’ scoppiato un vero e proprio mistero nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato dopo alcune inquadrature da parte della regia verso un uomo misterioso sdraiato sul letto nella stanza rosa.

I telespettatori sono convinti che non si tratta di nessun concorrente in gara, anche perché nessuno ha la carnagione scura e nessuno ha una barba così folta. Inoltre, la persona in questione si mostra con un tatuaggio sul polso.

Qualcuno ha creduto inizialmente fosse Davide Donadei ma è impossibile perché l’ex tronista non dorme nel letto di Attilio. Qualcuno ha pensato che potrebbe trattarsi di un’illusione ottica. In quanto la maglia nera a collo alto di Davide potrebbe essere stata scambiata con una barba

GF Vip: David Donadei scambiato per un altro?

Con questi elementi in mano l’unico concorrente che potrebbe essere stato scambiato per un altro è solo Davide Donadei. Del resto, è anche impensabile che qualcuno sia entrato nella Casa.

In quella inquadratura e dando per scontato che sia Donadei per i motivi sopra indicati, resta il fatto che di primo impatto non sembra essere lui. Qualche utente ha dirittura insinuato che si tratta di un’inquadratura dello scorso anno, vedendo una grande somiglianza con Kabir Bedi. Insomma, il mistero resta…