Terra Amara, martedì 28 febbraio 2023: puntata cancellata, quando ritorna

Ancora cambiamenti nel palinsesto Mediaset e questa volta è il turno di Terra Amara. La morte di Maurizio Costanzo , colonna portante della televisione italiana, ha portato inevitabilmente con sé alcuni cambiamenti nei palinsesti delle principali reti televisive.

Tanto la Rai quanto Mediaset, in questi giorni, stanno infatti rendendo omaggio al grande giornalista con trasmissioni speciali, interviste e riproposizioni dei programmi più famosi di Costanzo. Anche per martedì 28 febbraio sono previste alcune variazioni: ecco quali programmi vedremo regolarmente in onda e cosa cambierà.

Cancellata oggi 28 febbraio la soap Terra Amara

Brutta sorpresa per gli appassionati di Terra Amara. Gli appassionati della soap turca, che oggi pomeriggio si collegheranno su Canale 5 per seguire la serie purtroppo non vedranno la messa in onda. Mediaset ha deciso di travolgere anche oggi il palinsesto trasmettendo la replica di Buongiorno Mamma 2, che andrà in onda a partire dalle 14.10 occupando anche la fascia oraria di Uomini e Donne e la striscia di Amici.

I due programmi condotti da Maria De Filippi sono stati infatti temporaneamente sospesi per lasciare spazio a diversi speciali sul marito, venuto a mancare lo scorso 24 febbraio. La serie turca è stata sospesa anche ieri pomeriggio per lo speciale di Silvia Toffanin, che ham andato in diretta televisiva il funerale di Costanzo.

Quando torna in onda la serie turca?

Tanti i cambiamenti in questi giorni su Canale 5. C’è da precisare che al momento, la rete ogni giorno sta effettuando delle variazioni e quindi per ora non ci sono certezze su quando tornerà tutto come la scorsa settimana.

Per ora non sappiamo quando andranno in onda Amici, Uomini e donne e Terra Amara. Stando agli ultimi aggiornamenti però la soap dovrebbe essere trasmessa regolarmente domani, mercoledì 1° marzo – alle ore 14.10 su Canale 5.

Nella puntata di domani tratterremo il fiato per le sorti di Demir, Züleyha e il piccolo Adnan. Lo Yaman, appena evaso dal carcere, ha costretto la moglie a fuggire insieme a lui e al piccolo Adnan verso la Germania. Tutti saranno sulle tracce dei fuggitivi…