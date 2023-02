GF Vip, Edoardo Donnamaria per aver “tradito” Antonella: il duro sfogo post puntata

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri, Antonella Fiordelisi ha scoperto un “tradimento” da parte di Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si è molto avvicinato a Nicole Murgia nell’ultimo periodo, al punto da scambiarsi effusioni romantiche e non solo.

Antonella ha scoperto tutto in puntata e, chiaramente, ha deciso di interrompere il loro rapporto. Dopo la messa in onda, però, Edoardo è apparso piuttosto pentito del suo atteggiamento. Pertanto, vediamo che cosa ha detto.

Edoardo “tradisce” Antonella e lei lo lascia in diretta al GF Vip

Edoardo Donnamaria ha “tradito” Antonella Fiordeliis con Nicole Murgia. I due sono stati molto vicini e, inoltre, durante quella famigerata notte nel van, il ragazzo ha anche toccato il seno della Murgia. Il tutto è sembrato spinto semplicemente dalla curiosità di testare la morbidezza delle protesi della donna. Tuttavia, malgrado questo, Antonella non è riuscita a superare la cosa come se nulla fosse.

Donnamaria, inoltre, in puntata ha anche ribadito di aver capito da tempo che il suo rapporto con Antonella non potesse più andare avanti. Per tale ragione, i due sono giunti alla conclusione finale di interrompere la loro relazione. Tra lacrime, pianti probabilmente finti e momenti alquanto imbarazzanti, dunque, la loro storia è giunta al termine. Dopo la messa in onda, però, il ragazzo ha avuto un forte ripensamento.

Donnamaria pentito dopo la puntata: ecco che ha fatto

A seguito della messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, infatti, Edoardo Donnamaria si è sfogato per l’epilogo della sua storia con Antonella. Il ragazzo si è sfogato con Edoardo Tavassi ed ha detto di non poter credere che la loro storia sia giunta al termine a causa di una puntata alquanto difficile. Il protagonista, infatti, ha detto di non aver usato malizia quando si è avvicinato alla Murgia.

Tavassi ha replicato dicendo che i due si volessero bene, pertanto, anche se certe cose si potevano sicuramente evitare, Edoardo non si sarebbe dovuto colpevolizzare cos’ tanto. Donnamaria, poi, ha ammesso di aver sempre desiderato di uscire dalla trasmissione insieme ad Antonella, pertanto, non riesce a tollerare che tutto sia finito così. Al momento, però, Antonella sembra irremovibile. Le cose cambieranno un po’ con il tempo oppure no? Lo scopriremo presto.