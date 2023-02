Fiori sopra l’inferno, ci sarà la seconda stagione? Ecco la possibile trama

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Fiori sopra l’inferno. Una mini seria che ha visto protagonista la grande Elena Sofia Ricci nel ruolo del commissario Teresa.

Un successo clamoroso per queste tre puntate, tanto che ad ogni appuntamento, la serie è riuscita a battere di gran lunga la concorrenza Mediaset. Ma cosa sappiamo sulla seconda stagione? Si farà?

Fiori sopra l’inferno 2 farà: parla Elena Sofia Ricci

Fiori sopra l’Inferno 2″ si farà? È la domanda che il pubblico, appassionato dai casi di Teresa Battaglia, si sta ponendo dopo l’ultima puntata della serie andata in onda lunedì 27 febbraio, in prima serata, su Rai1. Sono tanti infatti i telespettatori, curiosi di sapere se potrà esserci un continuo della storia, oppure, se non ci sarà spazio per nuovi racconti.

Chi conosce la detective sessantenne interpretata da Elena Sofia Ricci, non solo nella sua trasposizione televisiva, ma anche per la cronologia dei romanzi firmati da Ilaria Tuti, saprà che in effetti, ci sarebbe la possibilità di affrontare nuovi casi. Al momento però come ha fatto sapere la stessa protagonista, non ci sarebbero certezze su un prosieguo, ma ha già ammesso che sarebbe felicissima di tornare sul set.

La possibile trama della seconda stagione

Il primo libero da cui poi è nata la prima serie è uscito nel 2018, seguito dal romanzo “Ninfa Dormiente” nel 2019 . Teresa Battaglia si trova a dover risolvere un “cold case”, quindi sebbene la morte sia avvenuta diverso tempo prima, la detective si trova a dover scoprire il movente nel presente e di conseguenza trovare anche l’assassino.

A questo libro, ne segue un terzo “Luce della notte”, pubblicato nel 2021, in cui la protagonista è una bambina di nove anni ossessionata da un sogno terribile: ogni notte sogna il corpo di un bambino sepolto, grida e macchie di sangue. Infine, a questo poi ne segue un quarto, “Figlia della cenere”, che rappresenta la fine delle indagini della detective, impegnata nel caso più difficile che abbia mai affrontato: il suo. Insomma, da qui, potrebbero nascere altri 3 serie…