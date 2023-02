Oroscopo 1° marzo 2023: Cancro pieni di impegni, Capricorno testardi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 1° marzo i Leone devono mostrarsi un po’ più calmi. Gli Scorpione avranno una giornata molto produttiva, specie sul versante dei sentimenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se state lavorando ad un progetto importante, cercate di essere cauti e di valutare attentamente i pro e i contro. Ricordatevi di credere sempre in voi stessi e negli ideali che vi siete prefissati.

Toro. Buon momento per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del 1° marzo vi invita ad essere più riconoscenti per quello che avete. Spesso tendete a sottovalutare e dare per scontate cose o persone.

Gemelli. Ci sono dei legami che neppure la lontananza può distruggere. “Occhio non vede, cuore non duole” vale solamente in certi casi. Giornata molto produttiva per quanto riguarda le nuove conoscenze.

Cancro. Siete molto indaffarati in questo periodo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sulle nuove opportunità e ponderate accuratamente i pro e i contro di un nuovo progetto che sarà sottoposto alla vostra attenzione.

Leone. Non fatevi prendere troppo dall’ansia di dover svolgere tante cose contemporaneamente. Ci sono delle novità, ma al contempo è importante guardare bene a quello che si ha già, onde rischiare di perderlo.

Vergine. Non è tempo di essere troppo riflessivi. Mettetevi in gioco e seguite di più il vostro istinto. Molti di voi stanno attraversando un periodo pieno di cambiamenti, quindi, sarebbe il caso di mantenere la calma.

Previsioni 1° marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere e questo potrebbe rendervi la vita un po’ più complicata del previsto. Ad ogni modo, non temete di dire quello che pensate, l’importante è mostrarsi sempre rispettosi.

Scorpione. Giornata molto produttiva per quanto riguarda i nuovi amori. Se siete single ci sono delle ottime opportunità per darsi da fare. Non aspettate che le occasioni capitino, ma siate voi gli artefici del vostro destino.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 1° marzo vi invitano ad essere un po’ reattivi. Non accettate passivamente le cose che potrebbero presentarsi sul vostro cammino in questo periodo. Buon momento per consolidare un rapporto sentimentale.

Capricorno. Siete persone tendenzialmente molto testarde, che amano ragionare con la propria testa, anche se questo implica l’andare contro l’opinione di tante persone che vi circondano. Non perdete mai di vista chi siete e cosa volete.

Acquario. In amore è tempo di chiarire alcune faccende in sospeso. Ci sono delle novità che potrebbero cambiare le vostre abitudini, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. Buon momento anche per quanto riguarda il lavoro.

Pesci. Siete molto diligenti sul lavoro e questa è una qualità che sicuramente vi sarà riconosciuta. Allargate la vostra mente per quanto riguarda le nuove esperienze e non fermatevi al primo no che potreste ricevere.