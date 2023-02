Giulia Salemi intervista la fan e la hater dei Donnalisi: scoppia il panico dopo il GF Vip

Durante la puntata di ieri del GF Vip ci sono stati alcuni eventi che hanno generato molta ilarità in studio. In particolare, una fan e una hater dei Donnalisi sono intervenute durante la diretta per manifestare la loro opinione. A svelare cosa sia accaduto dopo, però, è stata Giulia Salemi.

L’esponente del mondo social di questa edizione del reality show, infatti, ha intervistato le due ragazze in questione, le quali non hanno potuto fare a meno di attaccarsi a vicenda e di fare delle rivelazioni davvero inaspettate. Vediamo cosa è successo.

Fan e hater dei Donnalisi sganciano bombe dopo la diretta del GF Vip

Una fan e una hater dei Donnalisi sono intervenute durante la puntata di ieri del GF Vip. La prima ha tessuto le lodi di Edoardo e Antonella ed ha spronato i due a fare la pace e mettere da parte le ultime faccenda. L’altra, invece, si è scagliata contro la Fiordelisi accusandola di aver dato luogo ad un pianto totalmente fasullo. Ad ogni modo, la guerra tra le due è proseguita anche nelle ore successive.

Terminata la diretta del GF Vip, infatti, Giulia Salemi ha intervistato le due donne, le quali sono sembrate più agguerrite che mai. La sostenitrice dei Donnalisi ha continuato a ribadire il suo amore e la sua stima per la coppia. La hater di Antonella, però, ha preso la parola per fare una confessione spiazzante. Nello specifico, infatti, ha detto che la Fiordelisi sia, in realtà, innamorata di Antonino Spinalbese ma, dato che lui non la vuole, è costretto ad accontentarsi di Edoardo Donnamaria.

Giulia Salemi fa una proposta a Signorini dopo il GF Vip

Questa clamorosa insinuazione, chiaramente, ha fatto il giro del web in men che non si dica. La fan dei Donnalisi ha replicato cercando di smentire tutto. La ragazza in questione, infatti, ha palesato che non fosse vero assolutamente nulla. Ad ogni modo, dopo questo esilarante blocco, Giulia Salemi ha fatto una proposta la conduttore del GF Vip. Nello specifico, ha detto ad Alfonso Signorini che, ormai, durante le prossime puntate del programma non si potesse certamente fare a meno delle opinioniste del pubblico.

Questo, in realtà. era un ruolo che era già stato proposto in passato. A causa dello scarso interesse suscitato da tali personaggi, però, questo ruolo fu eliminato. Alla luce di quanto accaduto ieri sera, però, Signorini potrebbe rivalutare le sue decisioni a riguardo e garantire in ogni puntata un siparietto volto a coinvolgere gente del pubblico. Staremo a vedere.