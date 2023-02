Uomini e donne sospeso ancora per i prossimi giorni: ecco quando torna in tv

Quando ricominciano Uomini e Donne e Amici? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo da giorni in rete. Da quello che si è capito e da quello che sta accadendo, ci sarà un lungo stop per i programmi di Maria De Filippi, come è comprensibile.

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo i programmi Fascino sono stati sospesi, è andato in onda solo il daytime di Amici venerdì scorso. Ma da ieri anche quello è sospeso. Uomini e Donne è fermo da venerdì, così come sono fermi C’è Posta per Te e il pomeridiano di Amici. Ma quando tornerà tutto regolare?

Uomini e donne sospeso ancora: Maria si ferma per una settimana

Purtroppo, lo stop di Uomini e donne ma anche quello di Amici e C’è posta per te, sarà più lungo del previsto. Nessuno mai avrebbe immaginato che per così tanti giorni i programmi di punta di Mediaset non sarebbero andati in onda.

O almeno tutti credevano che lo stop fosse solo fino ad oggi. A quanto pare non è così perchè si parla addirittura di un possibile fermo per tutta la settimana e per tutti i programmi della Fascino.

Un lunga sospensione davvero doverosa per rispetto del lutto di Maria De Filippi. Per rispondere alla domanda quando torneranno in onda Uomini e Donne e Amici, dunque, la data dovrebbe essere lunedì 6 marzo.

Possibile stop anche per C’ è posta per te sabato 4 marzo

Un modo questo per non costringe Maria De Filippi a tornare subito in studio per registrare le nuove puntate di Uomini e donne. Sospendendo la messa in onda, infatti, si conservano puntate da mandare in onda la prossima settimana e consentire qualche giorno in più alla conduttrice di riprendersi al meglio e dedicarsi alla famiglia.

Mistero, invece su C’è Posta per Te, al momento non si sa se potrebbe andare in onda sabato 4 marzo. Tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ormai si è capito che il palinsesto sta variando giorno dopo giorno.