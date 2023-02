Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 1 marzo 2023: Pronto l’atto finale del processo

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. La sopa opera italiana continuate la sua programmazione sulla rete Rai e gli ascolti come sempre premiano a pieno. Nelle scorse puntate la trama della serie si è concentrata molto sul processo a Lello Valsano.

Nella puntata del primo marzo andrà in onda l’atto finale. Il giorno tanto atteso è arrivato. Ma Niko riuscirà a dare giustizia a Susanna? Andiamo a vedere insieme nei dettagli cosa ci rivelano gli spoiler.

Un posto al sole, Lello Valsano sarà punito?

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntata del primo marzo ci svelano che ormai il processo nei confronti di Lello Valsano è giunto a termine. C’ è sempre più ansia per Niko e Viola. In particolar modo il Poggi è preoccupato per la sentenza finale e non desidera altro che dare giustizia a Susanna.

Nel corso della puntata vedremo anche che apporto tra Silvia e Giancarlo è sempre più teso e la donna è davvero provata dalla situazione e da tutti i suoi problemi. A cercare di tirarle su il morale interverrà Otello.

Roberto invece è impegnato a stare accanto a Marina. Il Ferri vuole darle tutto il supporto necessario in questo difficile momento, data la situazione. Il ritorno di Lara infatti ha destabilizzato tutto.

Anticipazioni, altro duro colpo per Niko

Il processo a Valsano giunge a conclusione e Viola e Niko sono sempre più stressati nell’attesa della sentenza. Il giovane Poggi, alla fine si troverà anche ad affrontare un altro problema, Alberto inaspettatamente decide di voler lasciare lo studio.

Cerruti infine deve affrontare ancora i suoi sentimenti nei confronti di Castrese mentre Riccardo riceve un inatteso invito da parte di Otello. Proprio quest’ultimo grazie all’aiuto che sta dando a Silvia sarà ben visto…