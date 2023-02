Belen Rodriguez massacrata sui social per un mancato gesto: cosa è successo

Quando si vive in un era dove secondo molti ogni cosa bisogna farla in vista, ecco che a volte si possono scatenare polemiche del tutto inutili. In queste ultime ore a pagare le conseguenze per un mancato messaggio è proprio Belen Rodriguez, che di social ne capisce eccome.

La modella argentina è stata sommersa da critiche ed indulti per non aver scritto nessun pensiero a Maria De Filippi

Belen Rodriguez insultata per un mancato messaggio a Maria

Belen Rodriguez non è andata ai funerali di Maurizio che si sono svolti ieri a Roma. Una mancata presenza che ha fatto molto rumore dato che a dare l’ultimo saluto al giornalista erano presente quasi tutti i personaggi dello spettacolo e della politica italiana.

Il motivo di questa assenza non lo sappiamo ma siamo sicuri che quello che doveva fare Belen ha fatto in privato. Quest’ultima è molto legata sia alla De Filippi che a Costanzo, quindi è impossibile che nn le abbia lasciato un pensiero. Tale silenzio ha scatenato la rete, quando gli utenti non hanno visto nessun messaggio a loro rivolto si sono scatenati.

Ecco alcuni messaggi contro la modella argentina

“Come mai nel rispetto di Maria non è andata? Che delusione”, “Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio”, “Tu chiaramente al funerale di Maurizio non sei andata eh” e ancora “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé”.

Questi alcuni dei commenti feroci condivisi da questi haters, che fanno notare come ormai il mondo dei social abbia preso il sopravvento sui gesti reali. D’altronde proprio alla camera ardente, è avvenuto qualcosa di davvero scandaloso e indecente. Due persone, fan di Maria le hanno chiesto un selfie davanti alla bara del marito. Un atto indegno che è stato già condannato da tutti.