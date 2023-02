Ida Platano sparita dai social, Alessandro alle terme da solo: cosa succede tra i due?

In questi giorni i fan di Ida Platano si sono resi conto di una cosa alquanto strana, la donna è infatti sparita dai suoi social. Di solito, l’ex dama di Uomini e Donne è molto attiva mediante il suo account di Instagram, ma adesso è da un po’ che non pubblica nulla.

Il suo account è silente da giorni e i fan stanno cominciando a farsi e a farle delle domande. Per quale ragione la donna è totalmente assente? Inoltre, un gesto di Alessandro sta lasciando spazio a dei grossi dubbi. Vediamo cosa sta succedendo.

Perché Ida Platano è sparita dai social? L’ultimo avvistamento

Da un po’ di giorni a questa parte l’account dell’ex dama di Uomini e Donne Ida Platano è silente. La dama è sparita dai social senza lasciare alcuna traccia. Il suo ultimo post risale a venerdì scorso, giorno in cui il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia inerente la morte di Maurizio Costanzo. A tal riguardo, Ida ha pubblicato un post dedicato proprio al defunto marito di Maria De Filippi.

In tale occasione, Ida ha voluto salutare con rispetto e ammirazione questo grande artista ed ha voluto mandare anche un messaggio pubblico alla conduttrice di Uomini e Donne. Nello specifico, infatti, ha detto alla donna di non essere sola e di esserle accanto nel caso in cui dovesse averne bisogno. Dopo la pubblicazione di tale post, poi, silenzio assoluto, di Ida si sono perse letteralmente le tracce. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Il comportamento sospetto di Alessandro Vicinanza

Il fatto che Ida Platano sia sparita dai social da tutti questi giorni è un fatto piuttosto strano. In molti stanno ipotizzando che la donna si stia prendendo una pausa proprio in virtù del terribile lutto che ha investito Maria De Filippi. Ad ogni modo, in queste ore ci ha pensato Alessandro Vicinanza a pubblicare dei contenuti che stanno generando un bel po’ di clamore. Nello specifico, infatti, il cavaliere ha pubblicato dei video in cui pare sia alle terme.

Dalle clip in questione è inquadrata una splendida piscina e Alessandro intento ad immergersi nelle calde acque termali. La cosa strana, però, è che al suo fianco non c’è la sua dolce metà Ida Platano. Questo elemento, unito alla sparizione improvvisa di Ida dai social, sta spingendo molti a credere che stia accadendo qualcosa nella vita privata della Platano. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.