Isola dei Famosi, inviato, al posto di Alvin arriva conduttore molto amato e famoso? Ecco chi

Il prossimo 17 aprile apriranno i battenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e ci sono ancora tantissime cose da scoprire, come ad esempio il nome dell’inviato. Un po’ di giorni fa era stata diramata la notizia secondo cui Alvin fosse stato “destituito” dal suo incarico.

In merito al suo ipotetico sostituto sono saltati fuori tantissimi nomi, ma in queste ore, uno in particolare sta generando molto sgomento. In particolare, infatti, sembra che Mediaset potrebbe dirottare le sue attenzioni verso un famoso e amato conduttore della rete. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi potrebbe essere l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023

Nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi ci saranno delle novità e tra di esse potrebbe esserci anche quella relativa al nuovo invitato. In particolare, infatti, si vocifera che l’azienda stia pensando di apportare una ventata di freschezza, anche a causa dei dissapori che ci sarebbero stati tra Ilary Blasi e il precedente inviato. I due, infatti, durante la scorsa edizione non hanno fatto altro che punzecchiarsi e battibeccare. In un primo momento si credeva che fosse tutta scena, ma col tempo ha cominciato a venire fuori la verità.

I due, infatti, hanno iniziato a non capirsi più e a non essere in sintonia e questo, ovviamente, non ha potuto fare a meno di ripercuotersi sulla serenità interna alla trasmissione. Ebbene, quest’anno pare che l’azienda stia pensando di voltare pagina e di ricominciare da un conduttore molto apprezzato, ovvero, Filippo Bisciglia.

Altre indiscrezioni sul reality show di Ilary Blasi

Filippo è stato per anni etichettato come il volto storico di Temptation Island. La trasmissione in questione è stata poi sospesa e, quasi certamente, dovrebbe cominciare nel corso della prossima estate. Ebbene, se la notizia diramata in queste ore da Dagospia dovesse essere confermata, i prossimi mesi saranno piuttosto intensi per Filippo Bisciglia. Ricordiamo, inoltre, che quest’anno nel cast dell’isola dei Famosi c’è anche Pamela Camassa, compagna del conduttore.

Per tale motivo, se lui dovesse essere confermato come conduttore, ce ne sarebbero da vedere sicuramente delle belle. Ad ogni modo, tra gli altri nomi in lizza c’era anche quello di Can Yaman, il quale pare sia fortemente voluto da Ilary Blasi. In alternativa, poi, si è pensato anche a Paolo Ciavarro. Al momento nulla è confermato, pertanto, non resta che attendere per saperne di più.