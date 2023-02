Chi sono i veri genitori di Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio

Tantissimi utenti in queste ore stanno cercando i veri genitori di Gabriele Costanzo, il ragazzo adottato diversi anni fa da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. La scomparsa del noto giornalista e conduttore, infatti, ha reso nuovamente attuale l’argomento.

In rete stanno circolando strane notizie in merito e ora una volta per tutte vi sveleremo alcuni dettagli su quello che sta diventando un caso. La realtà dei fatti è molto più semplice e banale di quanto si possa immaginare. Ma proviamo a fare il punto della situazione.

Chi sono i veri genitori di Gabriele Costanzo?

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato Gabriele quando aveva poco più di otto anni. Ad oggi nessuno sa chi fossero i suoi veri genitori dato che appena nato, il piccolo è stato abbandonato in un orfanotrofio. Nonostante alcuni addetti ai lavori siano andati a caccia di ulteriori dettagli in merito negli anni scorsi, ad oggi non si hanno tracce ne sulle sue origini e tanto meno su chi siano i suoi genitori biologici.

In una recente intervista, Maria parlando proprio della prima volta che ha visto Gabriele ha raccontato la paura e l’ansia di non essere accettata da quel ragazzino. Una paura che poi Gabriele è subito riuscito a far svanire, in quanto è sempre stato dolce e affettuoso sia con lei che con Maurizio.

Cosa fa oggi il figlio della coppia

Gabriele Costanzo oggi ha 31 anni e da qualche anno ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori. Dopo il diploma ha iniziato a lavorare per la Fascino e non è raro vederlo dietro le quinte di Uomini e donne, Amici e C’è Posta per te.

E a chi crede che il giovane sia raccomandato e che venga trattato da tale, Maria è stata ben precisa. La conduttrice ha affermato che non lo ha mai trattato da tale, anzi lo ha sempre costretto a lavorare sodo e a meritarsi tutto ciò che ha.