Uomini e donne, anticipazioni: svelata la data della scelta di Federico

Quando sceglie Federico Nicotera a Uomini e Donne? O meglio, qual è la nuova data della registrazione della scelta? Questo è quello che si chiedono i fan del programma di Maria De Filippi, da giorni dopo il cambio palinsesto da parte di Mediaset.

Come ben sanno gli informati la scelta sarebbe dovuta essere registrata il 27 febbraio ma poi la porte di Maurizio Costanzo ha stravolto tutti i programmi della conduttrice. Ebbene, la nuova data c’è ma ancora va ufficializzata: pare che si tratti di domenica 5 marzo. Vediamo i possibili scenari.

Lunedì 27 febbraio 2023, presso gli studi Elios di Roma dovevano essere registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Si trattava di una registrazione molto attesa, durante la quale ci sarebbe stata finalmente la tanto attesa scelta di Federico Nicotera. Ma purtroppo così non è stato, dal momento che la morte di Maurizio Costanzo ha cambiato tutto.

Maria De Filippi oltre ad essere assente in questi giorni sarà assente anche per tutta la settimana. Questo almeno è quanto è emerso poche ore fa. Di conseguenza, sia Amici, che Uomini e donne e forse C’ è posta per te slitteranno la prossima settimana.

Ecco la data della presunta scelta di Federico Nicotera

A questo punto la domanda sorge spontanea, quando verranno registrale scelte? In particolare quella di Federico Nicotera? Dopo mesi di indecisione, come in molti ricorderanno nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 prima della morte di Maurizio Costanzo aveva dichiarato di avere la sua scelta.

Stando agli ultimi aggiornamenti saltata la data originaria, sembra ne sia stata fissata un’altra. La nuova registrazione di Uomini e Donne , con relativa scelta del giovane romano dovrebbe avvenire in settimana, molto probabilmente tra sabato 4 e domenica 5 marzo 2023. La messa in onda ordinaria invece slitta a lunedì sei marzo. Non ci resta altro che attendere conferme