Diletta Leotta distrutta dal dolore, l’ex Daniele Scardina in coma: cosa è successo

Nelle scorse ore una notizia drammatica ha colpito Diletta Leotta e la famiglia del suo ex fidanzato. Daniele Scardina, conosciuto non solo per essere l’ex della conduttrice televisiva ma anche per essere un famoso pugile, nelle scorse ore durante gli allenamenti ha avuto un malore che lo hanno costretto ad un ricovero.

Lo sportivo, andando negli spogliatoi improvvisamente si è accasciato a terra. Trasportato in ambulanza all’ospedale, l’atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Attualmente è in coma. L’ex compagna saputa della notizia ha subito pubblicato un messaggio sui social, che ha commosso tutti.

Diletta Leotta e il messaggio commovente a Daniele Scardina

Diletta Leotta, appena saputo delle condizioni di Daniele Scardina ha scritto un messaggio sui social, con scritto “Forza Dani”e l’emoji delle mani giunte. Un messaggio di speranza e di incoraggiamento al giovane, nel non mollare.

Purtroppo le condizioni del pugile sono gravi e quello che tutti sperano e che improvvisamente non possa peggiorare ancora. Diletta e Daniele sono stati insieme per più di un anno ma Scardina ha acquisito popolarità anche grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle.

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina è nato a Rozzano, nel Milanese, ha origini siciliane ed è un amante dei tatuaggi. Sul corpo ne ha uno per ogni avvenimento importante della sua vita, e sulla parte sinistra del costato campeggia quello del volto di Mike Tyson, suo mito. Sulla nuca, invece, si è stampato la scritta ‘My Lord.

Scardina, è specializzato in boxe come ‘King Toretto‘, è uno dei pugili professionisti italiani più noti al mondo. Prima di tornare in Italia, ha vissuto a lungo Negli Stati Uniti, in Florida e Miami. Qui si è allenato nella leggendaria palestra che ha sede nella 5th Street Gym, ossia quella frequentata da miti della boxe come Muhammad Ali.