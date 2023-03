Guendalina Tavassi spara a zero su Signorini e difende gli Incorvassi: “Non gli viene dato spazio perchè…”

Guendalina Tavassi sa molto bene come funzionano le dinamiche di certi reality e ancora una volta l’influencer romana si è scagliata contro il GF Vip e Signorini. Intervistata a Casa Chi, la bella romana ha detto la sua sul percorso che sta facendo il fratello, parlando anche della storia che sta vivendo con Micol.

Come tutti hanno notato la produzione non gli dedica molto spazio, motivo per cui sarebbero anche in Van. E proprio parlando del Van, che la Guendalina si è espressa sul caso Van Gate.

Guendalina Tavassi smaschera Signorini

La sorella di Tavassi ha confessato a Casa Chi cosa pensa della coppia composta da Edoardo e Micol. Secondo l’influencer i due si amano davvero e sono l’unica coppia sana di questa edizione. E proprio per questo motivo non vengono mai presi in considerazione dalla produzione.

Signorini preferisce soffermarsi dove ci sono più litigi e scontri, e quindi su Antonella e Donnamaria. Guendalina ha continuato ancora dicendo che la regia era già a conoscenza della questione dei microfoni spenti. Infatti, a tal proposito ha precisato che è una cosa che hanno sempre fatto anche nelle edizioni passate, compresa lei.

Le è capitato di chiudersi in bagno e di parlare di questioni delicate con altri concorrenti a microfono spento. Guenda poi ha anche aggiunto che Edoardo e Micol ogni qual volta avrebbero spento i microfoni per avere intimità hanno sempre chiesto il permesso, quindi ora tutto questo teatrino Alfonso poteva risparmiarlo.

Mio fratello non è assolutamente un leader

Sulle accuse rivolte al fratello da parte di Attilio Romita, dove lo ha definito il leader della casa, Guendalina ha specificato che non è assolutamente vero. Edoardo è un ragazzo molto timido e cerca di mascherare questo suo lato con battutine e modi di fare scherzosi. Non è capace di controllare gli altri, anzi fin da piccolo ha sempre cercato lei di spronarlo e di convincerlo ad essere più sicuro di se stesso.