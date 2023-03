Come sta Daniele Scardina dopo l’intervento? Le condizioni sono gravi

Ieri, purtroppo, il mondo dello sport e dello spettacolo è stato spiazzato da una notizia inaspettata. Il pugile Daniele Scardina Toretto è stato colto da un malore molto grave, per cui è stato disposto immediatamente un intervento.

In queste ore, infatti, l’atleta si è sottoposto ad una delicatissima operazione che ha coinvolto la testa e sono stati forniti i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come sta.

Cosa è successo a Daniele Scardina Toretto: operato d’urgenza

Daniele Scardina Toretto è stato colto da un malore. Ieri, mentre si trovava agli allenamenti, in quanto molto presto dovrebbe tornare sul ring, ha cominciato a non stare bene. In particolar modo, ha avvertito un forte dolore all’orecchio e poi alla gamba. Dopo aver palesato il suo malessere, si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. Le persone che erano con lui, ovviamente, lo hanno subito soccorso e condotto verso la struttura ospedaliera più vicina.

I medici hanno subito capito che le sue condizioni di salute fossero piuttosto gravi. Nel giro di poco tempo, infatti, il ragazzo è entrato in uno stato comatoso. Per tale motivo Daniele Scardina è stato sottoposto ad un intervento di urgenza per cercare di arginare la situazione. Attualmente non si sa ancora quale sia stato l’esito definitivo, anche perché bisogna attendere un po’ di tempo prima di poter sciogliere la prognosi, tuttavia, qualche informazione è trapelata.

Le condizioni di Daniele sono molto gravi

Stando a quanto emerso dall’edizione di questa mattina del TG1, infatti, pare che Daniele Scardina continui ad essere in condizioni piuttosto gravi dopo l’intervento. Sembrerebbe, dunque, che non si sia ancora svegliato. Per questo, non si può stabilire con certezza se l’operazione sia riuscita oppure no. Ricordiamo che Daniele presto sarebbe tornato sul ring, proprio per questo si stava sottoponendo a dei sostenuti allenamenti. Ad ogni modo, tutti i suoi cari si stanno stringendo attorno a lui cercando di fargli arrivare comunque tutto l’affetto e il sostegno.

Anche la sua ex Diletta Leotta ha voluto spendere qualche parola per commentare l’accaduto. A tal riguardo, la conduttrice sportiva si è detta estremamente dispiaciuta per quanto accaduto. Nel commento che ha pubblicato ha esortato il giovane a tenere duro e a non mollare. Per ulteriori aggiornamenti sulla faccenda è necessario aspettare ancora un po’ di tempo.