Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rompe il silenzio dopo la morte di Costanzo: le sue parole

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, al momento della morte di Maurizio Costanzo Raffaella Mennoia, caporedattrice di Uomini e Donne, è sempre stata al fianco di Maria De Filippi. La donna era in prima fila accanto alla conduttrice durante i funerali, proprio a dimostrare l’immenso e indissolubile legame che le unisce.

Le due, infatti, sono non solo colleghe, ma anche amiche da tanto tempo. Tra loro è nato un legame fortissimo che, infatti, è stato dimostrato anche in questa circostanza così triste. Ad ogni modo, la caporedattrice del talk show pomeridiano ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda.

Le parole di Raffaella Mennoia dopo la morte di Maurizio Costanzo

Per tutti questi giorni, Raffaella Mennoia non aveva commentato in alcun modo la morte di Maurizio Costanzo. La donna ha dimostrato di persona la sua vicinanza a Maria De Filippi restandole sempre accanto e facendole sentire tutto il suo affetto. A distanza di qualche giorno dal triste annuncio, però, la caporedattrice ha deciso di rompere il silenzio e di spendere delle parole per commentare l’accaduto.

Raffaella ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che hanno inondato di affetto e di bei messaggi sia lei sia Maria De Filippi. La donna, però, ha preferito fare una scelta in merito alle eventuali parole da spendere su Maurizio. A tal riguardo, ha detto che non avrebbe voluto dire nulla che non fosse stato già detto. Costanzo era una persona amatissima e rispettatissima, pertanto, ci hanno pensato tutti gli altri a tessere le sue lodi. (Continua dopo la foto)

La necessità di tornare a vivere e news su UeD

Nel corso del post in questione, poi, Raffaella Mennoia ha anche detto che, adesso, a distanza di qualche giorno dalla morte di Costanzo, bisogna riappropriarsi delle proprie vite e tornare a viverle. Con questo messaggio, dunque, la donna ha voluto palesare la necessità di andare avanti e di continuare questo viaggio più forti e consapevoli di prima. Almeno per il momento, però, non sono stati fatti aggiornamenti su Uomini e Donne.

Il dating show pomeridiano di Canale 5 è stato sospeso per tutta la settimana. Questo, chiaramente, per consentire a Maria De Filippi di avere un po’ di tempo per sé per vivere appieno questo lutto e cercare di affrontarlo al meglio. Dal prossimo fine settimana, però, dovrebbero tornare le registrazioni, mentre da lunedì dovrebbero tornare in onda sia Uomini e Donne sia Amici. Per il momento, però, non ci sono informazioni ufficiali dai vertici delle trasmissioni in questione.