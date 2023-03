Nicole Murgia spara a zero su Antonella dopo essere uscita dal GF Vip: ecco che ha detto (FOTO)

Nicole Murgia è stata eliminata dalla casa del GF Vip e, una volta fuori, ha deciso di pubblicare dei commenti molto pesanti contro Antonella Fiordelisi. La donna è stata presa di mira una volta uscita dal programma, soprattutto dalle fandom dei Donnalisi.

L’ex concorrente, infatti, è stata percepita come una sorta di minaccia che potesse andare a compromettere il rapporto tra i due ragazzi. Per tale ragione, è stata presa di mira e pesantemente insultata sul web. Ebbene, vediamo come ha deciso di replicare lei.

Le dure accuse contro Nicole Murgia dopo il GF Vip

Dopo essere stata inondata dall’affetto di tutte le persone care che non vedeva da un bel po’ di tempo, Nicole Murgia ha deciso di tornare sui social con un post al veleno contro Antonella Fiordelisi. Nello specifico, la donna ha esordito dicendo di essere molto scossa a causa dei tantissimi insulti che ha ricevuto in questi giorni. Pare, addirittura, che sia stata offesa nel parcheggio del GF Vip dai fan dei Donnalisi.

Ad ogni modo, in molti hanno offeso anche la sua dignità di madre, dipingendola come una donna non adatta ad adempiere correttamente a questo ruolo. Ebbene, dopo averne ascoltate di ogni, la donna ha replicato. Nicole si è soffermata soprattutto su Antonella ed ha detto di aver ascoltato alcuni sfoghi della Fiordelisi in cui quest’ultima l’accusa di essersi comportata male e di essere una “carnefice” in tutta questa faccenda.

Nicole spara a zero contro Antonella Fiordelisi

Ebbene, dinanzi tali accuse, Nicole Murgia ha precisato ad Antonella Fiordelisi di essere stata piuttosto scorretta a parlare male di lei quando non è più nella casa del GF Vip. In questo modo, infatti, l’influencer sa che non può ricevere una replica dalla controparte, pertanto, non si è comportata nel migliore dei modi. In seguito, poi, ha precisato che lei si è sempre comportata bene durante la sua esperienza nella casa.

Nicole ha detto di essere sempre andata avanti per la sua strada, senza fare del male a nessuno. Durante questo percorso ha avuto modo di conoscere delle persone meravigliose, che è certa che si porterà anche una volta terminata questa esperienza. Infine, poi, la Murgia ha voluto concludere il suo intervento ringraziando tutte le persone che, in tutto questo tempo, le hanno dimostrato affetto, sostegno e vicinanza.