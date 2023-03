Riccardo e Gloria si sono sentiti dopo l’addio di lei da Uomini e donne: dietrofront di Guarnieri?

Nonostante al momento Uomini e donne è in pausa per il grave lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri intervistato dal settimanale ufficiale del programma ha raccontato se ha risentito Gloria Nicoletti

I due si sono frequentati per diversi mesi all’interno del programma anche se alla fine tutti sappiamo come è finita la loro storia. Gloria è sempre stata un passo avanti rispetto a quello che provava il cavaliere, anche se lui ha sempre dichiarato di provare qualcosa.

Messo alle strette dalla dama, ovvero, chiedendogli di uscire dal programma, Riccardo ancora una volta si è mostrato indeciso tanto da portarli a chiudere la conoscenza. La giovane così per evitare altre sofferenze ha deciso di lasciare Uomini e donne, in quanto non pronta a conoscere altre persone. Cosa è successo dopo?

Riccardo e Gloria si sono sentiti dopo l’addio di lei a Ued?

In tanti si sono chiesti se i due ex protagonisti di Uomini e donne si sono sentiti in queste settimane. A raccontare qualche dettaglio in più è stato proprio Riccardo. Il cavaliere ha svelato che da quando Gloria ha lasciato lo studio non si sono più visti e sentiti, nemmeno un messaggio tranne in un’occasione.

La Nicoletti lo avrebbe scritto dopo che è uscita la notizia della famosa cena di Riccardo con Michela, perchè non se o aspettava. Il bel pugliese però si è detto più che sicuro di aver già chiuso con Gloria, in quanto si è sentito sminuito e poco rispettato.

Ha capito che quando le cose non vanno bisogna metterci una pietra sopra e andare avanti senza rimorsi. Nello stesso tempo, però, ha ammesso che ha sentito molto la mancanza di Gloria in questi giorni, ma ad oggi nei suoi confronti ha solo un sentimento di stima e affetto.

I progetti futuri del cavaliere tarantino

Archiviata la storia con Ida Platano e con Gloria Nicoletti, ma anche la conoscenza con Michela, Riccardo è pronto a guardare avanti. Nonostante le critiche e gli insulti che spesso si prende nel parterre, il cavaliere è convinto di poter trovare la donna della sua vita. Sa benissimo che non ha un carattere semplice, ma sa anche quello che può dare quando si innamora. Insomma, al momento sta attendendo solo la donna giusta!