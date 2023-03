Cosa va in onda oggi mercoledì 1 marzo 2023 al posto di Uomini e donne?

Uomini e Donne e Amici non andranno in onda per tutta la settimana, questo è quanto è stato deciso dai vertici Mediaset. Un modo per dare il giusto tempo a Maria di riprendersi e di stare accanto ai suoi familiari in questi giorni così difficili.

Un blocco che dovrebbe durare fino al 3 marzo. Ogni giorno ci sono variazioni, infatti, anche ieri all’ultimo ci sono state modifiche. Ora tutti sono curiosi di sapere cosa sarà trasmesso al posto di Ued, dato che ieri abbiamo visto la replica di Buongiorno Mamma.

Stravolto il palinsesto Mediaset: Uomini e donne e Amici sospesi

I palinsesti di Canale 5 sono stati travolti dalla morte di Maurizio Costanzo e comprensibilmente modificati in forma di rispetto. Da giorni Mediaset sta mandando un messaggio di Pier Silvio Berlusconi in ogni blocco pubblicitario: “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori”, c’è scritto.

In particolar modo Canale 5 ha dedicato grande spazio al giornalista scomparso, trasmettendo anche i suoi funerali in diretta. Al posto di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi ieri è stato trasmesso la replica di Buongiorno mamma.

Un modo per sostenere all’improvviso i palinsesti del pomeriggio rimasti orfani dei programmi Fascino dalle 14.45 alle 16.20. La notizia della programmazione alternativa del 28 febbraio era stata resa nota poche ore prima. Ma cosa vedremo invece oggi?

Cosa va in onda oggi al posto di Ued?

Dando uno sguardo alla scaletta pubblicata direttamente sul sito ufficiale di Mediaset, nella fascia pomeridiana vedremo come di consueto la soap opera Beautiful che termina alle 14.10. Di conseguenza si passa poi a Terra Amara, fino alle 14.45. Al posto di Uomini e donne invece sarà trasmesso il film Rosamunde Pilcher: un amore senza Tempo seguito poi dal breve daytime del Grande Fratello Vip. Infine, resta confermato Un altro domani alle 16.50. Questo almeno è quello che vedremo oggi primo marzo 2023.