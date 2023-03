Nuovo amore per Elisabetta Canalis, addio Brian Perri: ecco chi è il giovane fidanzato della show girl

Ormai non ci sono più dubbi, Elisabetta Canalis è tornata single. Da mesi infatti si parlava di crisi tra lei e l’ormai ex marito Brain Perri.

Dopo settimane di gossip e pettegolezzi adesso non ci sono più dubbi, non solo i due si sono lasciati ma pare che la bella show girl abbia anche già un nuovo amore. A pizzicarla in dolce compagnia i fotografi del settimanale Chi.

Elisabetta Canalis addio Brian Perri: chi è il nuovo amore

Nuovo amore per Elisabetta Canalis. Nei giorni scorsi, la soubrette è stata beccata in compagnia di un uomo che non è il marito Brian Perri. L’ex velina di Striscia è stata pizzicata a Milano, dove è rientrata per partecipare ad alcuni eventi della Fashion Week, con il 29enne Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, sport che la Canalis pratica da tempo. I due in passato si sono allenati insieme ma pare che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia…

Elisabetta si è diretta nella palestra dove si allena Georgian: dopo un’ora sono usciti insieme dalla struttura e la Canalis è rientrata a casa. Qui è stata raggiunta da Cimpeanu che è andato via nel tardo pomeriggio per recarsi di nuovo in palestra.

Poi in serata si sono rivisiti per andare a cena assieme. Al termine della serata i due hanno preso taxi diversi ma con un solo particolare: entrambi si sono diretti sotto casa di Elisabetta. Il giovane ha citofonato sotto casa della Canalis e per ore non è sceso.

Chi è Georgian Cimpeanu

Georgian è molto conosciuto anche con il nome di Iceman, ha 29 anni ed è stato tre volte campione del mondo WAKO, PRO K-1, campione italiano WAKO PRO K-1. Originario della Romania, è cresciuto a Guidonia, vicino Roma. AL momento non si sa se tra lui e la Canalis ci sia una semplice amicizia o qualcosa di più, quel che è certo al momento è che i due trascorrono molto tempo assieme.