Oroscopo 2 marzo 2023: Leone agitati, Acquario verso una scelta

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 2 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere più coraggiosi. Gli Scorpione hanno uno spirito più battagliero del solito

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono scelte da fare che potrebbero darvi un po’ di tormento. Ad ogni modo, cercate di seguire quello che vi dice il vostro cuore e non siate troppo permalosi. Nei rapporti di coppia ci vuole più coraggio.

Toro. Spesso vedete tutto o bianco o nero. Ricordate, però, che nella vita esistono una molteplicità di sfumature, quindi, non siate troppo rigidi. In amore è tempo di allargare i vostri orizzonti.

Gemelli. L’Oroscopo del 2 marzo denota un inizio giornata con tanti punti interrogativi. Verso il pomeriggio, però, dei nodi verranno al pettine e riuscirete a trovare le risposte anche ai quesiti un po’ più contorti.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere amorevoli e gentili nei confronti delle persone care. Per contro, invece, non abbiate troppi scrupoli verso le persone che vi hanno ferito e che non si sono dimostrate meritevoli del vostro affetto.

Leone. Siete un po’ agitati in questo periodo. Ci sono delle novità in arrivo sul fronte lavoro, ma dovete essere pronti ad accettare le conseguenze e i nuovi ritmi di un cambiamento. In famiglia c’è un po’ di tensione.

Vergine. In questo periodo vi sentite confusi, ma allo stesso tempo realizzati. Nella vostra vita si stanno gradualmente concretizzando degli obiettivi, quindi, siete piuttosto soddisfatti. Continuate così.

Previsioni 2 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non permettete che gli altri possano condizionare il vostro modo di pensare o i vostri desideri. Ricordate di apprezzare sempre il vostro lavoro e quello che avete fatto per arrivare fin dove siete.

Scorpione. Ci sono obiettivi che sono un po’ difficili da raggiungere, mentre altri sono più semplici. Voi, naturalmente, siete attratti dai primi in quanto siete tra i segni più combattivi dello zodiaco. Spesso vivete per dimostrare agli altri che si sbagliano.

Sagittario. L’Oroscopo del 2 marzo vi invoglia ad essere più estroversi. In amore e nel lavoro è importante darsi da fare e dimostrare a tutti le proprie capacità. Non vi arrendete.

Capricorno. In amore siete molto testardi e difficilmente cambiate idea quando vi mettete una cosa in testa. in ambito professionale, invece, dovete mostrare un po’ più di spirito d’iniziativa.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno per accingersi a compiere una scelta molto importante. Sia dal punto di vista personale sia professionale è importante capire quali siano le vostre priorità.

Pesci. Buon momento per creare delle nuove amicizie, o forse sarebbe meglio dire alleanze. Non aspettate che passino i treni per la seconda volta, ma cogliete al volo quelle che capitano all’improvviso.