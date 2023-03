Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano: data nozze imminente e grande sorpresa in arrivo

Una coppia di Uomini e Donne che nell’ultimo periodo è stata molto discussa ha deciso di convolare a nozze. Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano. Ad annunciarlo sono stati gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza.

I due ragazzi hanno preso questa importante decisione in maniera piuttosto repentina. Solo fino a poco tempo fa era stata diramata la notizia della loro separazione, mentre adesso sono tornati con questo bellissimo annuncio. Vediamo tutto quello che è emerso.

Sara e Sonny si sposano: il dolce annuncio

Sara Shaimi e Sonni Di Meo si sposano. I due ragazzi hanno deciso di unirsi in matrimonio dopo aver passato un momento di crisi. Fino a qualche settimana fa, infatti, i due erano separati. Entrambi avevano comunicato ai fan la triste notizia, senza entrare troppo nel merito dei motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Con il tempo erano trapelate anche voci secondo le quali i due avevano iniziato nuove frequentazioni.

Ad ogni modo, dopo alti e bassi, entrambi hanno deciso di comune accordo di tornare ad essere una coppia. Le loro intenzioni sono sempre state serie e sincere. Proprio per tale ragione, con il loro ritorno hanno deciso anche di compiere un passo decisamente importante. I due, infatti, hanno deciso di sposarsi. Il tutto è stato organizzato in fretta e furia, sta di fatto che avverrà tra pochissimi giorni.

Data nozze: la Shaimi e Di Meo hanno una servo

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposeranno domenica 5 marzo. A confermare questa notizia sono stati anche i diretti interessati. Entrambi, infatti, in queste ore hanno condiviso sul loro account di Instagram il commento di Amedeo contenente questo lieto annuncio. Al momento non si conoscono tutti i dettagli della cerimonia ma, considerando anche il giorno che hanno scelto, pare non sarà in Chiesa.

Molto probabilmente ci sarà solo un rito civile e il tutto sarà svolto con accanto le persone più care. Insomma, non una cerimonia in pompa magna quanto, piuttosto, un evento intimo, pieno di amore e di affetto. Ad ogni modo, Amedeo ha anche annunciato che durante l’evento, poco prima o poco dopo, i due riveleranno anche un’altra sorpresa inaspettata. Forse si tratta di un bebè in arrivo? Al momento non è chiaro, ma basta attendere solo qualche giorno per scoprire tutto.