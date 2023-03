Maria De Filippi torna a lavoro: ecco quando si registra, novità per Amici e Uomini e donne

Sulla pagina ufficiale di Amici sono arrivate nuove anticipazioni sul programma. Maria insomma è pronta a tornare a lavoro e a mettere in moto sia Amici che Uomini e donne. Nei prossimi giorni verrà registrata una nuova puntata del talent, l’ultima del pomeriggio di domenica di Canale 5, in quanto nelle settimane successive inizierà il Serale.

La nuova registrazione ci sarà venerdì 3 marzo 2023. Non sono giorni semplici per la presentatrice che purtroppo improvvisamente si è vista separarsi per sempre dal suo amato Maurizio. Una morte improvvisa che nessuno mai si sarebbe immaginato, e che ha lasciato appunto Maria ancora senza parole.

Maria De Filippi torna a lavoro: si riparte con Uomini e donne e Amici

La morte di Maurizio Costanzo come è giusto che fosse ha stravolto i palinsesti Mediaset. In questi giorni sono stati sospesi sia Uomini e donne che Amici. Da venerdì 24 febbraio le due trasmissioni hanno subito questo stop ma quello che possiamo dire è che da lunedì 6 marzo entrambi i programmi faranno ritorno nella programmazione del pomeriggio di Canale 5. Inoltre, domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata di Amici.

Precisamente andrà in onda la puntata che sarebbe dovuta essere trasmessa il 26. Venerdì 3 marzo 2023 i protagonisti del talent show torneranno in studio per registrare l’ultima puntata che andrà appunto in onda domenica 12 marzo. Dopo di che, da sabato 18 marzo 2023 prenderà inizio il Serale.

Federico Nicotera scelta: tutto pronto per le registrazioni

Uomini e donne torna in onda lunedì sei marzo. A quanto pare però questo week è possibile che ci saranno le registrazioni, saltate la scorsa settimana. Come in molti sanno era prevista la scelta di Federico Nicotera, ma purtroppo tutto è stato cancellato.

Beh, l’atteso momento pare sia molto vicino e a farlo sapere è anche Lorenzo Pugnaloni sempre molto aggiornato sul programma. Non resta che attendere per avere delle novità sul dating show. Nel frattempo, il pubblico continua a mostrare sul web tutta la comprensione e la vicinanza a Queen Mary in questo momento così difficile.