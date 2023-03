Lite Alvin-Ilary Blasi, lui pubblica delle chat private: spuntano audio “compromettenti” (FOTO)

In queste settimane si è molto parlato di una possibile lite molto forte tra Alvin e Ilary Blasi. Le indiscrezioni sono state così tante al punto che molti hanno cominciato ad ipotizzare che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vedesse rinnovato il suo contratto con il programma Mediaset proprio in virtù dell’ostilità con la Blasi.

I diretti interessati, fino a questo momento, avevano lasciato che le voci si rincorressero tra loro senza intervenire minimamente sulla faccenda. Adesso, però, Alvin ha deciso di rompere il silenzio con un post davvero inaspettato.

Alvin rompe il silenzio sulla lite con Ilary Blasi

Alvin ha deciso di intervenire sulla lite che avrebbe avuto con Ilary Blasi. Nello specifico, infatti, il protagonista ha pubblicato un post sul suo account Instagram in cui è presente una conversazione privata avuta proprio con l’ex di Francesco Totti. Al suo interno, però, non compaiono messaggi scritti, ma solamente audio vocali. Questo, dunque, impedisce al pubblico da casa di scoprire che cosa si siano detti i due in tali conversazioni.

Ad ogni modo, questo messaggio basta a testimoniare il fatto che i due, in realtà, siano in continui contatto telefonico. Tale dimostrazione, da un lato, sta placando i dubbi di chi pensava che tra loro ci fosse dell’astio, ma dall’altro sta sollevando anche un’altra questione. Nella didascalia di tale post, infatti, Alvin ha aggiunto un messaggio che può essere soggetto ad una duplice interpretazione.

Le chat private e gli audio compromettenti

Nello specifico, Alvin ha voluto lanciare una sorta di stoccata a Ilary Blasi in merito a tutte le voci sulla lite che stanno circolando in questo periodo. Il protagonista ha detto di essere davvero stufo e che gli sarebbe bastato “tanto così” per arrivare a compiere un gesto inconsulto, quale? Quello di pubblicare gli audio presenti all’interno di tale conversazione. Il post in questione, chiaramente, ha fatto il giro del web in men che non si dica. In molti hanno cominciato a chiedersi quale fosse il contenuto tale conversazione.

Una parte di fan crede che Alvin sia stato ironico e stia giocando un po’ sulla faccenda per creare un po’ di pathos sulla cosa. D’altro canto, però, c’è chi ritiene che, invece, l’inviato dell’Isola dei Famosi fosse serio e avesse davvero voluto fare una sorta di “minaccia” alla conduttrice. Non resta che attendere per vedere come evolverà la cosa.