Un posto al sole, anticipazioni giovedì 2 marzo 2023: per Viola e Niko è finito il loro incubo

Oggi 2 marzo 2023 va in onda una nuova puntata con Un posto al sole. Questa settimana è stata davvero quella decisiva per gli appassionati della soap opera italiana. Da più di 25 anni la serie targata Rai riesce ad affascinare milioni di telespettatori con la loro bellissima trama.

Le anticipazioni riguardanti l’appuntamento di questa sera ci fanno sapere che ormai non c’è altro da aspettare per Niko e Viola. I due attendono con ansia la sentenza del giudice sul processo che riguarda Valsano. Intanto, Cerri è in crisi per via di Castrese. Infine, Riccardo riceverà un invito inaspettato che desterà sospetto.

Anticipazioni Un posto al sole: Cerri fa i conti con i suoi sentimenti

È il giorno del verdetto. Niko, Viola e le loro famiglie scopriranno qual è la sentenza del giudice e soprattutto se Susanna avrà o no giustizia. L’ansia sale per i due protagonisti, ormai tutti vogliono sapere come finirà questa storia.

Intanto Cerri deve fare i conti con i suoi sentimenti per Castrese, che negli ultimi giorni sono diventati ancora più imprevedibili. Il fidanzato di Rossella riceve invece un invito a pranzo da parte di Otello. Cosa vorrà veramente quest’ultimo? Ma sopratutto Silvia e sua figlia ne saranno al corrente?

Marina e Roberto in crisi

Purtroppo la situazione si è messa molto male anche per Marina e Roberto. La coppia alle prese con il proprio matrimonio hanno ricevuto una bruttissima sorpresa che ha rovinato tutto. Si tratta del ritorno inaspettato e poco gradito di Lara Martinelli, pronta ovviamente a rovinare tutto. Intanto, anche tra Silvia e Giancarlo le cose si sono messe malissimo.

Ormai la Graziani ha capito che il suo uomo non è più affidabile. A questo suo malessere si aggiunge anche la questione Vulcano. Il ristorante purtroppo è finito in bancarotta e ora solo Otello può salrvarla.