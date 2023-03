Michelle Impossibile, la Hunziker trema: cosa è successo poco prima della puntata

Anche ieri sera 1 marzo è andata in onda Michelle Impossibile, lo show condotto proprio da Michelle Hunzkier.

In questo caso però la presentatrice ieri ha dovuto fare i conti con un grandissimo film in onda sulla rete Rai, il film dedicato a Freddie Mercury, “Bohemian Rapsody. Ce la fatta ottenere dei buoni ascolti? La sfida è stata decisamente dura. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli della serata

Michelle Impossibile o “Bohemian Rapsody” chi ha vinto la sfida ascolti?

Il debutto della Hunziker mercoledì scorso è stato molto positivo: i telespettatori sono stati quasi 3 milioni con il 21.3% di share. Rispetto all’anno scorso, invece, lo show della Hunziker ha perso mezzo milione di telespettatori. Ad aumentare è stato solo lo share. Come si è conclusa invece la puntata di ieri? E’ riuscita a mantenere lo stesso share? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere le ore 10.00

Intanto, quello che possiamo dire è che anche ieri sera la Hunziker si è mostrata come sempre carica e piena di energia. Inoltre, accanto a Belen ospite della serata, le due show girl hanno incantato davvero tutti. Tanti anche gli altri ospiti che hanno rallegrato la puntata.

Gli ospiti della serata

Nella puntata in onda ieri sera Michelle ha invitato numerosi personaggi dello spettacolo. Grande emozione per il Il Volo, ma anche tanto divertimento per il comico Claudio Bisio, con il quale la Hunziker in passato ha lavorato a Zelig, Belen Rodriguez, Serena Autieri, che è anche una grande amica di Michelle, la cantante Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox e Rocco Tanica.

Le premesse per una puntata scoppiettante, c’erano tutte e possiamo dire che in effetti così è stato. Presente anche questa sera la figlia della Hunziker, Aurora Ramazzotti. Accanto alla conduttrice svizzera, poi, abbiamo trovato ancora Katia Follesa, la Gialappa’s Band e il Mago Forest.