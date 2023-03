Uomini e Donne, ecco la data ufficiale delle prossime registrazioni e anticipazioni

Finalmente è stata diffusa la data ufficiale dell’inizio delle prossime registrazioni di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi è stato soggetto ad una sospensione di una settimana e un giorno a causa del decesso di Maurizio Costanzo.

Dopo aver trascorso un po’ di tempo lontano dalle telecamere e dal suo lavoro, come è giusto che sia, Maria De Filippi si prepara per tornare al lavoro. Questo fine settimana si registrerà Amici, mentre vediamo in quale data si registrerà l’altro programma della conduttrice.

Ecco la data ufficiale delle prossime registrazioni di Uomini e Donne

A seguito di un periodo piuttosto lungo di attesa, Uomini e Donne si prepara a riaprire i battenti. A partire da lunedì prossimo, 6 marzo, infatti, la trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 sempre al solito orario. Questa, però, è la data che segna anche il ritorno delle registrazioni di Uomini e Donne. Lunedì 6 e martedì 7 marzo, infatti, la conduttrice tornerà negli studi Elios per effettuare delle nuove riprese del dating show incentrato sui sentimenti.

Ad ogni modo, almeno per il momento, non si sa se la donna sarà presente in studio o se si lascerà sostituire in qualche modo, almeno per i primi giorni. Questo sarà tutto da vedere. la cosa certa, però, è che da lunedì prossimo tutto dovrebbe tornare alla normalità per quanto riguarda i palinsesti Mediaset legati ai programmi di Maria De Filippi.

Anticipazioni registrazioni 6 e 7 marzo: la scelta di Federico

In merito alle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne di lunedì e martedì prossimo, in tale occasione sarà registrata la scelta di Federico Nicotera. Essa sarebbe dovuta avvenire lunedì scorso, ma a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo questo non è stato più possibile. Stavolta, però, sembra che non ci saranno intoppi e Federico sceglierà con chi uscire dal programma tra Carola e Alice.

Come già detto, poi, lunedì 6 marzo torna in onda anche il talk show pomeridiano. La puntata riprenderà da dove si era interrotta la precedente, ovvero, sarà trasmessa la seconda parte della registrazione che è stata effettuata il 19 febbraio. A tal riguardo, si parlerà soprattutto del trono di Federico e sarà letta una lettera che Carola ha scritto al tronista, ma non solo, ci sarà anche spazio per trattare le vicende di Lavinia e di altri esponenti del parterre degli over.