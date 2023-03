Il padre di Edoardo Donnamaria interviene dopo il Caso Van-Gate e lancia un appello ai Donnalisi

Il padre di Edoardo Donnamaria a poche ore dalla nuova diretta con il grande Fratello Vip ha lanciato un appello a tutti i fan dei Donnalisi.

Dalle sue parole si è capito che l’uomo sostiene quasi più Antonella Fiordelisi che il figlio stesso. E così, dopo il Van Gate il signor Vincenzo ha deciso di dire la sua attraverso Twitter.

L’appello del parte di Edoardo Donnamaria ai Donnalisi

“Dopo il tentativo di distruzione mediatica” – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto”, ha scritto Vincenzo Donnamaria invitando i fan dei Donnalisi a salvare il figlio dalla nomination.

Il padre di Edoardo ha proseguito sostenendo Antonella e il figlio che, secondo lui, starebbero “reggendo” l’intera edizione del Grande Fratello Vip: “Affermo che Antonella vincerà il GF Vip. Vota Edo. A scanso di equivoci non solo lo penso, ma penso che nessuno più di lei lo meriti.”

Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto. Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto. Affermo che Anto vincerà il grande fratello. VOTA EDO #donnalisi #gfvip #fiordelisi pic.twitter.com/QZh2etT4au — vincenzo donnamaria (@vincefrancesco) March 1, 2023

Insomma, dopo il caso Van-Gate che ha visto protagonista suo figlio, Vincenzo ha invitato tutti i fan dei Donnalisi a prendere una posizione e a continuare a fare il tifo per loro, nonostante si è provato in tutti i modi a distruggere la coppia. Ma non è tutto, dalle sue parole si è anche capito quanto il Signor Donnamaria faccia il tifo anche per Antonella.

Nomination stasera 2 marzo 2023

Una nuova puntata attende i fan de Il Grande Fratello Vip. Questa in nomination ci sono ben cinque concorrenti: Edoardo Donnanaria, Antonella, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Nikita. Dal televoto sapremo chi dovrà abbandonare per sempre la Casa.

Le anticipazioni ci fanno sapere anche che per questa diretta è atteso anche un duro confronto che vede protagoniste la Fiordelisi e la Murgia.