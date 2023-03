Cosa va in onda oggi giovedì 2 marzo 2023 al posto di Uomini e donne e Amici?

Dopo la morte di Maurizio Costanzo tutto il palinsesto Mediaset è stato cambiato. L’amministratore delegato della rete ha sospeso tutti i programmi di Maria De Filippi, sia Uomini e donne che Amici.

Una sospensione che riguarda tutta la settimana, infatti sia il talent che il format torneranno in onda regolarmente da lunedì sei marzo. Ma cosa vedremo oggi al loro posto? Andiamo a vedere insieme gli ultimi aggiornamenti.

Ancora uno stop per Maria De Filippi oggi 2 marzo

Proprio come ieri, anche oggi giovedì due marzo 2023, Uomini e donne e Amici non andranno in onda. La scelta di tale interruzione è sempre legata al rispetto per la conduttrice Maria De Filippi colpita dal lutto per il marito. Come detto in precedenza per tutta la settimana tutti i suoi programmi non andranno in onda.

L’unico show che molto probabilmente sarà trasmesso sabato sera è C’è posta per te, con la puntata che sarebbe dovuta andare in onda sabato 26 febbraio. Saltate, anche le registrazioni di questo week end. Infatti, stando ai primi aggiornamenti la scelta di Federico Nicotera che doveva registrarsi il 26 è slittata al 6 marzo. Chi sceglierà il tronista tra Alice e Carola?

Cosa vedremo oggi al posto di Amici e Uomini e donne?

Il palinsesto mattutino è lo stesso dei giorni scorsi. Dando uno sguardo invece al programma pomeridiano, invece, ci sono delle variazioni. Beautiful va in onda come sempre dalle 13.40 fino alle 14.10. Poi si passa a Terra Amara fino alle 14.45. AL posto di Uomini e donne vedremo un nuovo episodio di Rosamunde Pilcher: una tata per Noah.

A seguire invece in breve appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip in diretta. Infine, non mancherà la messa in onda di Un altro domani come sempre a partire dalle 16.50. Stesso programma previsto anche per domani, venerdì 3 marzo.