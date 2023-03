Davide Donadei fa confessioni su Chiara Rabbi e Roberta Di Padua: come sono andate davvero le cose

Davide Donadei in questi giorni si sta sfogando con alcuni compagni d’avventura e sta facendo confessioni in merito a quanto accaduto con Chiara Rabbi e Roberta Di Padua. Il ragazzo ha cominciato a parlare della faccenda a seguito del tweet al veleno che la sua ex gli ha dedicato durante la scorsa puntata del GF Vip.

Il ragazzo, in un primo momento, è andato su tutte le furie. A mente un po’ più fredda, invece, sta facendo delle riflessioni molto interessanti. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato ai suoi compagni d’avventura.

Nuovo sfogo di Davide Donadei su Chiara Rabbi

Questo non è affatto un periodo semplice per Davide Donadei nella casa del GF Vip. Il tweet al vetriolo di Chiara Rabbi lo ha letteralmente sconvolto e il giovane ne ha approfittato per fare delle riflessioni su quanto accaduto in quel periodo, anche in relazione a Roberta Di Padua. Il concorrente ha ammesso di essere rimasto profondamente deluso dal commento di Chiara in quanto lei è stata la donna a cui ha voluto più bene nella sua vita.

Davide credeva che dopo due anni lei sarebbe diventata sua moglie, pertanto, lasciarla non è stato affatto semplice. A suo avviso, però, questa è stata una decisione inevitabile. I due, infatti, non andavano più d’accordo e stavano finendo per oscurarsi a vicenda. Entrambi si erano annullati per stare con l’altro, rinunciando ad amici e ad uscite singole. Per tale motivo, Donadei prese la decisione di darci un taglio.

Davide parla anche di Roberta Di Padua al GF Vip

Durante il suo sfogo, il ragazzo ha detto che Chiara la prese malissimo e anche lui non stette affatto bene. Anche in seguito, Davide ha ammesso di aver provato ad uscire con altre ragazze, ma si sentiva fuori luogo in quanto aveva ancora nella testa la sua ex. Proprio a tal riguardo, Davide Donadei ha fatto dei riferimenti a Roberta Di Padua e a quando Chiara scoprì tutto.

L’ex tronista di Uomini e Donne disse che, quando aveva già interrotto la storia con la Rabbi, iniziò a vedersi con la Di Padua. Tra loro c’è sempre stato un interesse e un’attrazione reciproca. Ad ogni modo, non c’è stato nulla di più di un bacio. Quando Chiara Scoprì tutto rimase malissimo. Nel racconto del ragazzo, però, è mancata tutta la parte legata agli ipotetici tradimenti, specie quello con Arianna Gianfelici