Chiara Rabbi replica a Davide Donadei dopo il suo sfogo al GF Vip: il pentimento

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, Davide Donadei non ha preso molto bene le parole di Chiara Rabbi durante l’ultima puntata del reality show. La sua reazione, chiaramente, è stata vista anche dalla ragazza, la quale non ha esitato a replicare.

Mediante un commento al post di una sua fan, infatti, la giovane ha manifestato un certo pentimento per il suo comportamento assunto durante la puntata. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto e cosa non rifarebbe.

Chiara pentita dopo il tweet contro Davide Donadei

Chiara Rabbi ha lanciato un tweet al veleno contro Davide Donadei durante la scorsa puntata del GF Vip. La ragazza ha alluso al fatto di essere stata tradita dal suo ex. Il concorrente del GF Vip, però, non ha preso affatto di buon grado le dichiarazioni della giovane, sta di fatto che ha sbottato in più occasioni nella casa. In un primo momento si è isolato, per poi scagliarsi contro Edoardo Tavassi che ha osato commentare la faccenda senza sapere bene la dinamica.

Ad ogni modo, da quando è stato diffuso quel tweet, sia in casa sia fuori non si sta facendo altro che parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ad ogni modo, tutte queste reazioni spropositate di Davide sono arrivate anche alle orecchie e agli occhi di Chiara. Quest’ultima non ha esitato a replicare. La giovane ha commentato un post di una sua fan ed ha detto di essere pentita di aver detto quelle cose.

Ecco perché la Rabbi non riscriverebbe la stessa cosa

Il suo pentimento, però, non risiede nel fatto che Chiara Rabbi non pensasse davvero quello che ha scritto contro Davide Donadei, anzi. Se potesse tornare indietro, infatti, la giovane non scriverebbe quel tweet semplicemente per non dare tutta questa visibilità al suo ex. Da un po’ di giorni, infatti, non si sta facendo altro che parlare di lui e di questa faccenda. Ad ogni modo, è vero anche che tale commento ha messo al centro dell’attenzione anche la Rabbi.

In molti, infatti, stanno chiedendo a gran voce un faccia a faccia tra Davide e Chiara nella casa del GF Vip. Diversi utenti, infatti, ritengono che la mossa di Chiara, in realtà, sia stata studiata per essere posta lei al centro della scena e far parlar di sé. Ad ogni modo, al di là di come stiano realmente le cose, ciò che è certo è che il pubblico vuole sapere come andrà a finire.