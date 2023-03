Isola dei famosi 2023: confermati due 2 nuovi concorrenti e inviato, Alvin c’è

Si allarga sempre di più il cast di questa nuova edizione dell’isola dei famosi. Nelle scorse ore si è parlato molto del presunto inviato che avrebbe preso il posto di Alvin.

A quanto pare la situazione si è ribaltata all’ultimo minuto Alberto Bonato, questo il suo vero nome, è stato confermato di nuovo accanto ad Ilary Blasi. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Isola dei famosi 2023: tutti i concorrenti

Sarà sicuramente una bellissima edizione questa del l’isola dei famosi 2023. Il reality condotto da Ilary partirà subito dopo la finale del GF Vip, e al momento la data è prevista per il 17 aprile. Tra i concorrenti troviamo Alessandro Cecchi Paone e il compagno, Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina che trionfò a The voice of Italy 2014. Poi Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento.

Fra i naufraghi, dopo le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, possiamo confermarvi la presenza delle sorelle Elga e Serena Enardu. Inoltre, sono stati appena confermati anche l’attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, e la modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021. Infine troveremo Gian Maria Sainato e il conduttore tv Marco Predolin.

Anticipazioni: Alvin c’è, nessun litigio con Ilary

Nelle scorse settimane si era parlato di un addio di Alvin e di una sostituzione al suo posto nel ruolo di inviato. Era spuntato fuori il nome di Paolo Ciavarro, ma anche quello dell’attore turco Can Yaman insieme a quella di Filippo Bisciglia.

Alla fine della fiera possiamo smentire categoricamente ogni ipotesi, Alvin, sarà anche per questa edizione al suo posto. Questo confermerebbe nessun attrito con Ilary come si era detto nei giorni scorsi. I due sono amici e non avrebbero mai litigato. Nel ruolo di opinionisti invece troveremo Vladmir Luxuria e Nicola Savino. Ricordiamo ancora che l’isola dei famosi parte dal 17 aprile su Canale 5 dopo la finale del GF Vip.