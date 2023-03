GF Vip spoiler puntata 2 marzo: colpo di scena per Edoardo, due verdetti importanti

Questa sera, giovedì 2 marzo, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. In tale occasione vedremo che saranno affrontati svariati temi, pertanto, si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena.

Tra i protagonisti della messa in onda ci saranno, ovviamente, i cinque concorrenti in nomination. Specie per uno di loro ci sarà un colpo di scena inaspettato. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Chi uscirà questa sera dalla casa del GF Vip?

A Mattino 5, Federica Panicucci ha dato le anticipazioni di quello che accadrà questa sera, giovedì 2 marzo, all’interno della casa del GF Vip. Alfonso Signorini sarà in diretta, come di consueto, per tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5. In tale occasione vedremo che saranno affrontati molti temi. Innanzitutto, c’è da dire che si scoprirà chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Attualmente, al televoto ci sono: Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Chi di loro uscirà? Stando a quanto trapelato dai sondaggi presenti sul web sembra proprio che la persona meno salvata sia Donnamaria. Quest’ultimo, dunque, rischia di uscire per sempre dall’appartamento di cinecittà. Ad ogni modo, il ragazzo sarà al centro dell’attenzione anche per un’altra questione.

Spoiler 2 marzo GF Vip: colpi di scena e televoti flash

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, infatti, nella puntata di questa sera del GF Vip, del 2 marzo, Edoardo Donnamaria riceverà anche una sorpresa inaspettata. Il ragazzo, infatti, riceverà la visita di una persona speciale. In questo periodo è molto turbato a causa di tutto quello che sta succedendo con Antonella Fiordelisi, pertanto, l’aiuto di una persona a lui cara potrebbe essere fondamentale.

Inoltre, nella messa in onda di questa sera verrà aperto anche un televoto flash. Nello specifico, il pubblico da casa dovrà decidere chi tra i tre ospiti del programma potrà continuare la sua esperienza nel reality show in qualità di concorrente a tutti gli effetti. Ricordiamo che le persone in questione sono: Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Martina Nasoni. Chi di loro rimarrà? Al momento, stando a quanto trapelato da alcuni commenti diffusi sui social, pare proprio che la persona maggiormente favorita sia Ivana. In queste ore, però, tra Matteo e Nikita sembra essersi riaccesa la scintilla. Il pubblico opterà per far rimanere lui in modo da capire come andrà a finire? Per questo e molto altro, basta sintonizzarsi su Canale 5 questa sera a partire dalle ore 21:45 circa.