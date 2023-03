Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 marzo: Ludovica e Umberto furiosi

Le anticipazioni della puntata del 6 marzo del Paradiso delle signore rivelano che la relazione tra Adelaide e Marcello sarà sempre più solida e forte. Questa cosa comincerà a generare un bel problema per i loro rispettivi ex.

Matilde, dal canto suo, continuerà ad essere molto spiazzata dalla confessione che le ha fatto suo marito in merito ai progetti che ha in mente. Il segreto di Elvira, poi, verrà allo scoperto. Vediamo tutto quello che accadrà.

Ezio e Veronica alla ricerca di Carlos al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 6 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ezio e Veronica saranno alquanto concordi nell’adoperare la stessa linea di azione nei riguardi di Carlos. I due, infatti, vogliono mettersi in contatto con l’uomo a tutti i costi in modo da informarlo su quanto accaduto a Gemma. Naturalmente, il loro obiettivo è quello di far in modo che l’uomo si prenda le sue responsabilità in quanto padre del nascituro.

Intanto, però, Ezio e Gloria continueranno a vedersi in gran segreto. I due, infatti, non possono incontrarsi alla luce del sole, poiché Colombo non vorrà ancora turbare ulteriormente lo stato d’animo di Veronica. Nel frattempo, ci sarà un’altra relazione sentimentale che genererà un bel po’ di sgomento ed è quella che è nata tra Marcello e Adelaide. I due, infatti, cominceranno a generare molto fastidio nei loro ex compagni.

Anticipazioni 6 marzo: Umberto e Ludovica infastiditi

In particolar modo, nella puntata del 6 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica e Umberto saranno parecchio infastiditi dalla vicinanza e dal legame nato tra i due. Come decideranno di reagire a tutto questo? Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde non riuscirà a confidare ad Adelaide la verità sul piano di suo marito. Per contro, però, la donna si sfogherà con la contessa in merito a quanto pubblicato sul Paradiso Market.

Sull’ultimo numero del magazine del Paradiso, infatti, è presente l’irriverente articolo di Diletta. La cosa creerà molto sgomento per Matilde, la quale non approverà affatto questa scelta che ha fatto Vittorio e che ha fortemente voluto. Il segreto di Elvira, poi, verrà allo scoperto. La ragazza ha intenzione di prendersi la patente. Irene, infine, si è lasciata andare con Alfredo, ma la Cipriani ha dei forti dubbi. A tal riguardo, esorterà il ragazzo a continuare a mantenere il segreto sulla faccenda.