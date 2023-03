Oroscopo 3 marzo 2023: Vergine infastiditi, Pesci in vena di nuovi incontri

Secondo l’oroscopo del 3 marzo, i nati sotto il segno del Leone avranno delle buone opportunità da cogliere al volo. i Gemelli, invece, devono essere un po’ più sciolti in ambito sentimentale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Guardate sempre avanti e non voltatevi mai indietro. Nella vita i ricordi sono importanti, ma essi servono a farvi ricordare della persona che siete diventata, non di quella che eravate.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 3 marzo vi invogliano ad investire più tempo nella cura di voi stessi e delle vostre passioni. In amore potreste essere spiazzati da una persona speciale. Occhi ben aperti.

Gemelli. Se state per cominciare un nuovo progetto, allora è il caso di valutare in maniera un po’ più approfondita i pro e i contro. In ambito sentimentale dovete sciogliervi un po’ di più ed essere meno tesi.

Cancro. Oggi e domani saranno giornate molto importanti dal punto di vista professionale. Chi sta per concludere un accordo importante dovrebbe tenere gli occhi ben aperti. Non fatevi prendere troppo dalla foga del momento.

Leone. In amore siete passionali ed energici. Questo è un ottimo momento per dimostrare alle persone che vi circondano quanto valete e cosa siete in grado di fare. Soprattutto nel lavoro ci saranno delle buone opportunità.

Vergine. Ci sono state delle cose che vi hanno un po’ infastidito. Cercate di essere un po’ più attenti a quelli che sono i vostri bisogni e non trascuratevi. In ambito professionale siete un po’ distratti.

Previsioni 3 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso siete un po’ troppo introversi e difficilmente riuscite a cogliere l’ironia di alcune persone. Siete un po’ permalosi e questo potrebbe rendere le vostre nuove conoscenze un po’ difficili.

Scorpione. La pazienza non è certamente tra le vostre principali virtù. Spesso tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, se non totalmente vuoto, ma questo è il momento di sfoderare un po’ di ottimismo in più. Il periodo è ottimo per gli affari.

Sagittario. Siete in vena di fare delle nuove conoscenze? Allora datevi da fare. Uscite il più possibile e cercate di frequentare anche ambienti un po’ diversi dal solito. Nel lavoro amate le novità.

Capricorno. L’Oroscopo del 3 marzo vi invita a non perdere la pazienza. Spesso tendete a mettere al primo posto i bisogni degli altri e poi i vostri. Questo, però, a lungo andare potrebbe rendervi particolarmente insofferenti.

Acquario. Le stelle sono un po’ ballerine. Spesso la vita è come se si divertisse a porvi dinanzi degli ostacoli. Cercate di essere più forti e di affrontare tutto a testa alta, come se fossero delle occasioni per dimostrare il vostro valore.

Pesci. Questo è un ottimo momento per cimentarvi in nuovi incontri. Datevi da fare e non aspettate che siano gli altri a rubarvi la polpetta dal piatto. Cercate di essere audaci e intraprendenti e non ve ne pentirete.