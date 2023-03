Oroscopo 4 marzo 2023: Ariete impavidi, Bilancia un po’ demotivati

Le previsioni dell’oroscopo del 4 marzo vedono i Vergine favoriti dal punto di vista dei nuovi incontri. Gli Scorpione, invece, sono molto esilarati e dinamici

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete impavidi e sicuri di voi. Difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a condizionare il vostro modo di fare e di pensare. Continuate così e vedrete che arriverete lontano.

Toro. La lontananza di una persona cara potrebbe rendere il vostro umore un po’ più inquieto del solito. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non essere troppo con la testa tra le nuvole.

Gemelli. Siete un po’ distratti e questa non è una buona cosa secondo l’oroscopo del giorno 4 marzo. In ambito professionale le persone che vi circondano potrebbero approfittarsi di questa situazione, quindi, cercate di essere concentrati.

Cancro. In amore vi date molto da fare e amate far sentire il prossimo desiderato e apprezzato. Al contempo, però, anche voi avete bisogno di certezze e quanto queste non arrivano finite per andare nel pallone.

Leone. Giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Ci sono delle ottime opportunità in vista per iniziare un nuovo progetto di vita. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero arrivare dei cambiamenti.

Vergine. Le stelle vi invitano ad andare avanti a testa alta. Non aspettate che sia il destino a decidere per voi, ma prendete in mano la situazione e datevi da fare. Momento molto favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri.

Previsioni 4 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete molto motivati in questo periodo. Le stelle vi invitano a fermarvi un attimo a riflettere onde evitare di compiere delle scelte sbagliate e troppo azzardate. In amore dovete lasciarvi andare.

Scorpione. Oggi siete piuttosto euforici. Le persone che vi circondano non potranno fare a meno di essere inondate dal vostro essere cos’ inaspettatamente estroversi. Attenti, però, a non dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

Sagittario. Non date peso alle persone che vi criticano solamente perché sperano di diventare come voi e di raggiungere i vostri obiettivi. Siate decisi e non abbiate paura di mettervi alla prova.

Capricorno. In amore ci sono delle novità in arrivo e delle decisioni da prendere. Se state pensando di concretizzare un progetto importante, allora è il caso di darsi da fare e di non aspettare ancora inutilmente.

Acquario. Ci sono delle situazioni da mettere a posto e dei nodi che devono venire al pettine. In amore potrebbe nascere qualche contrasto, ma nulla che non possa risolversi grazie al dialogo. Nel lavoro siete lungimiranti.

Pesci. Secondo l’oroscopo del 4 marzo, i nati sotto questo segno devono fare il punto della situazione e capire quali siano i traguardi che sarebbe il caso di inseguire e quali, invece, le occasioni a cui rinunciare.